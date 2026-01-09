免簽入台「泰」賺錢！專勤隊破24名泰女脫衣陪酒

移民署專勤隊幹員掌握情資，直搗嘉義一間私人KTV會館。（圖／東森新聞）





移民署接獲檢舉，最近在嘉義地區出現很多泰國女子坐檯，業者還在網路上大打廣告。追查之後發現，非法仲介業者看準泰國人入境台灣十四天免簽證，大舉引進泰國女子坐檯，經過佈線查緝，一共查獲24名泰國女子，也逮捕非法仲介集團19名成員。知情人士說，泰國女子為了拚小費，陪酒時作風大膽，相當敢玩。

移民署嘉義專勤隊幹員vs.泰籍女子：「來坐下，你坐下，你也坐下，都不要動，手機都拿出來。」

移民署專勤隊幹員掌握情資，直搗嘉義這間私人KTV會館，先在門口攔下兩名男子，原來裡面暗藏春色。

移民署嘉義專勤隊幹員vs.泰籍女子：「有身分證嗎？」

包廂內粉色燈光閃爍，多名泰國籍女子穿著清涼坐在旁邊，提供陪酒服務。

移民署嘉義專勤隊幹員vs.泰籍女子：「兩個小姐嗎？」

專勤隊員一一核對身分，部分女子坦承不只陪酒，還會由客人帶出場從事性交易。

移民署南區專勤分隊長蔡豪佑：「犯罪集團窩藏多名泰國籍女子於嘉義縣市民宅內，並由該集團成員接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店，從事脫衣陪酒。」

原來專勤隊獲報，有非法仲介集團，透過經紀人招攬及協助泰國籍女子入境台灣，藏身在嘉義，透過社群廣告提供脫衣陪酒服務。一共有24名泰國籍女子被查獲，並拘提2名集團成員，查扣不法所得38萬多元等證物。

專找泰國女子來台灣色情陪酒，最主要是泰國人入台免簽證，可待上十四天，同時泰國女子坐檯收入主要是拚小費，也因此作風大膽敢玩。

其他業者：「送去之後，後來客人反映很好，跟越南籍的相比起來，客人的反映是說，這些泰國的比較敢玩，泰國的身材又比較大，越南的就是比較嬌小。」

知情人士透露，保守估計，泰國女子坐檯一人一天最少可賺3-4千，有從事性交易的會更多。在都市外圍地區，現在色情坐檯已經不是越南女子獨占市場，泰國女子大舉入侵，也讓情色市場的版圖重新洗牌，這也讓移民署將非法仲介泰女入境，列為查緝重點。

