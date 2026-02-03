免簽入境泰韓做違法勾當 外交部籲國人勿心存僥倖

台灣護照好用眾所周知，但外交部今天(3日)表示，近期出現多起國人利用免簽待遇入境泰國、韓國等非法行為而遭當地執法機關逮捕，或被犯罪集團控制等案例，外交部因此要再次呼籲國人，避免心存僥倖到海外從事非法工作，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險、財物損失等狀況，致使自己與家人蒙受嚴重損害、得不償失。



政府不斷呼籲國人不要到海外從事不法行為，但外交部近期仍發現有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地從事詐騙車手，或從泰國偷渡至緬甸、柬埔寨、寮國等地進行電信詐騙、組織犯罪、網路博弈等非法行為。

外交部表示，這些涉案國人或被當地警方逮捕後判刑、或被犯罪集團控制或強迫勞動，已有部分受害者向我駐外館處求助，所以外交部要再次提醒國人，務必謹慎利用免簽待遇，避免參與不法活動。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部要在此鄭重呼籲國人，切勿輕信網路或不明廣告中，所謂提供免費機票、住宿優渥條件等海外高薪工作機會，同時應審慎察辨真偽，避免因為一時疏失而成為詐騙受害者，同時國人若有疑慮，也可撥打165反詐騙專線進行查詢。』

外交部指出，泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查，因此外交部提醒，是否同意旅客入境是各國主權行使，其他國家都無權干預，所以國人入境時應如實向當地海關說明入境目的，並遵守當地法律。

至於韓國方面的案例，外交部表示，單是今年1月就有多起國人擔任詐騙車手、運毒、拍攝軍事設施等違法事件，這些都會受到韓國執法機關的調查與處罰。