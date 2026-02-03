免簽待遇恐受損！外交部：愈來愈多國人利用免簽入境泰、韓淪詐騙車手

外交部呼籲國人務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 外交部今（3）日表示，近期有愈來愈多國人利用免簽證入境韓國、泰國等國，從事詐騙車手、偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。其中，以韓國為例，從今年1月至今就發生6起相關案件。外交部說，這些國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。部分受害者已向我駐外機構求助，外交部再次提醒國人，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。

外交部呼籲國人，使用免簽入境的資格，依照各國規定多應限於從事觀光、商務、考察等正當交流活動。切勿從事非法工作或逾期居留，否則不僅會損害我國的國際形象，也可能影響各國未來對我國民眾的免簽待遇，後果嚴重。若有國人在外涉足非法活動，應即刻向當地警方或移民機關自首，並主動聯絡我駐外館處，以合法途徑尋求協助。

外交部強調，以泰國為例，部分國人在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的高度關注。泰國政府為防範外籍人士濫用免簽政策，已加強入境審查，對於頻繁以免簽方式入境並長期停留，且無法清楚說明行程者，將可能被拒絕入境。此外，曾在泰國及緬甸邊境地區涉及案件的外籍人士，也可能會被列為禁止入境名單。外交部再次強調，入境之准駁與否，係基於各國主權決定，我國無權干預。國人在入境他國時，必須如實向當地移民機構說明入境目的，並遵守當地法律。

外交部再以韓國為例，今年1月以來已發生多起國人赴韓國擔任詐騙車手、運毒及拍攝軍事設施等違法情形遭韓國警方以現行犯逮捕之案例。國人如違反當地法律規定，須配合當地執法及檢調單位接受調查及處罰，我駐外館處僅能在當地法律許可及國際慣例下協助聯繫家屬、提供律師名單或進行領務探視關懷，無法干預當地司法程序，相關後果需當事人自行承擔。

外交部提醒國人，年節假期將近，出國前務必了解目的地國家的入境規定，尤其是關於物品、藥品的攜帶規範、公共場所行為要求、攝影限制及無人機操作等法律條文，出行前亦建議購買充足的旅遊平安保險與醫療保險。

此外，外交部嚴正呼籲，國人切勿輕信網絡或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線進行查詢。國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。

