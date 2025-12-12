免簽旅客社群紀錄要審查 旅遊業不爽 「連中國都不這麼做」

美國一家旅遊協會、一名民主黨高層人士以及歐洲和澳洲的可能旅客，對總統川普將要求免簽證外國遊客，提供過去五年所使用社群媒體紀錄，表達強烈的不滿。

根據本周政府公告，這項新措施預計在明年2月8日生效，將要求來自免簽計畫國家的旅客，提供社群媒體資料。移民和非移民簽證的申請人，自2019年以來就已經需要在申請簽證時繳交此類資訊。

川普政府目前已經採取了一系列措施，加強審查入境美國的外國人；根據海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)發布的通知，這次要求提供額外資訊的舉措，出自於川普在1月20日所簽署的一項行政命令，要求對入境美國訪客進行「最大程度的審查和篩檢」。

免簽計畫目前允許42個國家的旅客可以免申請簽證入境，主要為歐洲國家，亞洲地區則有台灣等六國家及地區。每次停留時間最長可達90天；免簽旅客必須在入境前先填寫「電子旅行授權」(ESTA)表格，而根據此次的變動，該表格將會要求填寫社群媒體帳號資訊。

根據通知，美國還將會要求申請者提供過去十年內使用過的所有電子郵件地址，以及父母、兄弟姊妹、子女和配偶的姓名、出生日期、居住地和出生地；這項要求將會公開徵求公眾意見60天。

美國將在2026年與加拿大和墨西哥共同舉辦世界盃足球賽(World Cup)。預計這項全球盛事將吸引來自世界各地的遊客；美國旅遊業則是寄望世界盃能幫助復甦自川普上任以來就下滑的旅遊業。

「美國旅遊協會」(U.S. Travel Association)政府關係部資深副總監韓森(Erik Hansen)表示，該協會正在審查政府提出的這項改革，並與政府部門合作。

韓森在聲明中指出：「如果我們無法提供高效、安全且現代化的審核流程，那國際遊客就將會選擇其他目的地。」

華盛頓州民主黨參議員莫瑞(Pat Murray)在X平台則批評川普移民政策策畫者米勒，「直接禁止觀光更簡單。除了米勒(意指白宮副幕僚長Stephen Miller)，還有誰想這樣做？」

「澳洲戰略政策研究所」中國調查與分析負責人貝書穎(Bethany Allen)則說，川普政府的計畫比中國邊界政策更嚴苛，「連中國都不這麼做」。

