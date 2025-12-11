免簽赴美須供「5年社群紀錄」 川普：防壞人入美

美國政府10號公布，90天免簽入境計畫，申請人必須提供「5年內的社群媒體資訊」，高技術人才等5類簽證的社群媒體帳戶也需強制設定為公開。美國總統川普表示，這麼做是為了防止壞人進入美國。另外，川普力推的移民金卡申請網站也正式上線，個人繳交100萬美元（約台幣3100萬）即可獲得永久居留權，企業也能替員工申請，不過價格高達200萬美元。

申請5種赴美簽證 社群帳號須設定「公開」供審查

美國總統川普高舉「讓美國再次安全」大旗。美國海關暨邊境保護局於10號公布，現行的免簽入境最長停留90天，申請時必須提供過去五年的社群媒體資料，影響台、日、韓以及歐盟等共42國的民眾。此外，自15號起，申請 H1-B（高技術人才）、H-4（眷屬）、F（學生）等共五種簽證時，社群媒體帳戶必須設定為「公開」。

美國限縮入境。圖／台視新聞製圖

「川普金卡」上線 美商長：將帶來數十億美元收入

外界擔憂觀光客未來可能更不願意訪美，不過川普老神在在，因為喊了好幾個月的「川普金卡」申請網站已正式上線。

這張印有川普肖像與簽名的金卡類似綠卡，但申請速度更快。申請人必須繳交不可退還的1.5萬美元處理費，通過審核後，再「捐贈」100萬美元。企業也能幫員工申請，但價格為200萬美元。商務部長盧特尼宣稱，這能替美國帶來「數十億美元收入」。

白宮發言人巴西籍姻親被逮 1500美元交保惹議

川普政府雷厲風行遣返非法移民，卻傳出白宮發言人李威特的一位巴西籍姻親逾期滯留，遭ICE逮捕後以1500美元交保獲釋，不免引發外界對執法公正性的質疑。

