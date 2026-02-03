免簽遭濫用！台人赴韓當車手「1個月有6件」 外交部喊話了

國外交部提及，越來越多國人利用免簽入境南韓，從事詐騙、拍攝軍事設施等違反行徑。 （翻攝自YouTube@中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

台灣護照前往多國均有免簽待遇，不過近期被發現拿來鑽漏洞犯罪！我國外交部提及，越來越多國人利用免簽入境南韓，從事詐騙、拍攝軍事設施等違反行徑，也有免簽入境泰國後偷渡到緬甸、柬埔寨等從事詐騙或博奕等工作，故提醒勿濫用免簽待遇，參與不法活動。

外交部發言人蕭光偉今（3日）於外交部記者會表示，外交部發現近期越來越多國人利用免簽證入境泰國、南韓等地，從事詐騙車手或偷渡緬甸、柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。這些涉案國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。

蕭光偉指出，2026年1月以來已發生7起國人赴南韓從事詐騙車手、運毒及拍攝軍事設施等違法遭逮捕之情事，包含6起為詐騙案件、1起為拍攝軍事設施，與過往美1、2個月才有1起詐騙案件相比，如今僅1個多月就有6件，國人如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰。

蕭光偉提及，有部分過人於免簽入境泰國後，私自偷渡到緬甸、柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注，泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。蕭光偉透露，部分受害者有向我國的相關駐外機關求助，故提醒國人謹慎利用免簽入境待遇。

蕭光偉呼籲，國人切勿輕信網路或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。他表示，若有疑慮可打165反詐騙專線進行查詢，國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則恐面臨監禁、喪失自由、人身危險、財物損失等。

