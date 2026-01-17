免簽、直飛、五星渡假島 富國島是天堂還是行銷泡泡？

太陽集團打造的世界最長跨海纜車，連接日落小鎮與外島群，絕對是此行的高光時刻。（圖片來源／信傳媒編輯部）

藍天白雲、海浪陣陣拍打岸邊的聲音，總能在一瞬間把人從忙碌現實中抽離。對我來說，東南亞海島的吸引力，甚至遠勝日韓城市旅行，而近幾年在社群上被瘋狂刷屏的「富國島」，也終於在這趟旅程中，正式走進我的人生清單。

其實我開始關注富國島，比多數人想像得都還要早。疫情前，因為看了 YouTube 頻道《欸你這週要幹嘛》的介紹，第一次對這座越南海島產生強烈好奇。當時就默默追蹤著機票與簽證消息，甚至發現長榮航空曾經開過直飛航線，而富國島更是台灣人前往越南唯一免簽的目的地。在那個越南簽證還要三、四千元的年代，富國島真的佛到不行。

也許正因如此，疫情解封後，富國島迎來一波又一波爆紅浪潮，旅行社、網紅、KOL 接力推薦，彷彿一夕之間成為「非去不可」的度假島嶼。但伴隨爆紅而來的，卻也有不少爭議與負面新聞，尤其 2024 年過年前後爆出的「旅行社丟包事件」，讓不少台灣旅客對富國島留下陰影。

被兩大集團主導的富國島，真的是人工天堂？

實際走訪後才發現，富國島的南北兩端，幾乎由兩大集團主導開發——南島是太陽集團的舞台，北島則是珍珠集團的天下。大型五星飯店、主題樂園、渡假城、Casino 接連出現，也讓「人工景點過多」成為許多旅人最常提起的批評。

確實，隨著高價度假設施不斷進駐，部分公共海灘被圍封、消費門檻拉高，對平價旅客與當地居民而言，難免產生距離感。但從另一個角度看，也正是這樣高度集中的開發模式，讓富國島成為越南規模最大、設施最完整的觀光島嶼之一。

而我，正是在爆紅之後遲遲未去，直到前陣子意外買到便宜機票，才終於決定「親自走一趟再說」。

搭上世界最長跨海纜車，富國島南北兩端的驚喜實測

這趟富國島行程為五天四夜，第一晚選擇住在中部、靠近機場。抵達後簡單吃了小卷米線，晚上直奔富國島夜市。這裡是中部最熱鬧的夜生活聚集地，海鮮燒烤、越式小吃、水果、椰子冰淇淋與伴手禮一應俱全。雖然攤位重複性高、觀光味偏重，但對第一次來的旅客來說，仍然是認識富國島夜晚氛圍的好起點。

真正讓我驚艷的，是南島行程。太陽集團打造的世界最長跨海纜車，連接日落小鎮與外島群，絕對是此行的高光時刻。站在纜車中俯瞰海面，那種震撼感，甚至會讓人默默把它列進「人生清單」。晚上搭配日落小鎮夜市與《海洋之吻》水舞秀，最後再以煙火作結，整體體驗非常完整，也讓人理解為什麼太陽集團能成為越南觀光的重要推手。

北島則明顯走家庭與親子路線。珍珠集團旗下的 Vinpearl Safari 野生動物園，是我們這次最意外的驚喜。能近距離餵食長頸鹿、大象，還有「從天而降」跳到肩膀上的狐猴互動體驗，讓同行的媽媽與姐姐都笑得合不攏嘴。

揭曉富國島值不值得去？

Grand World 富國大世界則像是一座歐風主題城，貢多拉、水舞秀、日夜表演讓人彷彿置身威尼斯。不用濾鏡、隨手都是風景，但園區指標略顯不足，建議放慢腳步、留時間自行探索。中途還能安排泰迪熊博物館作為避暑休息點，行程節奏更舒服。

至於購物，中部的「金剛超市」幾乎是全島最大型超市，伴手禮一次補齊；附近海邊岩石上的小龍王廟（舅舅廟），在好天氣下怎麼拍都好看，對喜歡攝影的人來說，絕對會停留超過預期。

回到大家最關心的問題——富國島到底值不值得去？我的答案是：可以，但或許再等一到兩年，體驗會更成熟。目前仍有不少設施施工中，人員訓練與動線規劃仍在調整期。

若要比較我近一年走訪的四個越南城市，私心第一名仍然是峴港，原因在於自然、人文與物價的平衡度極高；但如果你想要的是「純渡假感」、海島節奏與度假村體驗，那富國島，依然會讓人想再訪第二次。

那麼，你對富國島的印象又是什麼呢？看完這趟真實分享，會不會也開始默默查起機票了呢？

