免緊張！收「三重國小」爆重大治安案件簡訊 北市府：是演練

捷運三重國小站今天舉行危安攻擊模擬演練，並發送細胞簡訊，但由於沒有註明「演練」，讓不少網友嚇一跳。翻攝四叉貓臉書



台北市政府昨透過新聞稿表示，去年隨機攻擊事件發生後，市長蔣萬安指示相關單位執行三階段演練，第一階段以捷運市政府站跨年人潮為背景，驗證單一場站各機關的應變；第二階段鎖定台北車站，著重於共構車站聯防中心與中央地方之合作機制；第三階段則因應大台北生活圈需求，以跨雙北市重大危安事件為情境，驗證雙北聯防合作機制。

市府表示，第三階段演習設定歹徒利用捷運路網，於新北市及台北市車站進行無差別攻擊，採實地、實景方式真實演示各單位處置能力。驗證項目除橫向通報、大量傷病患處置、「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送、緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，更將捷運大腦「行控中心」納入核心，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

廣告 廣告

市府指出，演習期間同步進行「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送測試，屆時中和新蘆線三重國小站、大橋頭站周邊及站內候車民眾之手機將收到告警訊息。此為模擬警訊，請民眾保持冷靜切勿驚慌。此外，演習期間部分區域將實施人員疏散及管制措施，也提醒旅客配合工作人員引導。

臉書粉專「新北消防發爾麵」也提到，從今天下午1時30分起至2時30分，三重國小捷運站附近半徑500公尺內的民眾都有機會收到，當地實際並無災害或異常狀況，請大家保持冷靜。

然而，部分網友因訊息沒有「演練」二字，紛紛驚嚇表示「一開始還以為三重國小又發生的隨機殺人事件了」、「嚇死真的有夠大聲的」、「剛收到簡訊嚇死，想滑臉書看發生什麼事，結果滑到這篇」、「演習不刮號演習很鬧喔」、「演練就算了，但訊息內容不標注演練，根本擾民，嚇死人」。

後續再發出的訊息，已補上「演練」二字。翻攝四叉貓臉書

更多太報報導

吳佩慈感性告白大S 停更8個月IG發聲…罕吐「婚姻不快樂」對話

馬斯克捲淫魔案！ 不認傳訊「何時去蘿莉島鬆一下」 女兒打臉：曾一起登島

「太好笑了，斃掉」她吐槽央視春晚 影片爆紅！上線2天遭全網下架