免自己人辦自己人爭議 美國明尼蘇達州ICE暴力執法槍殺案改FBI偵辦

[Newtalk新聞] 美媒報導，美國聯邦調查局（FBI）目前主導對加護病房護理師亞歷克斯·普雷蒂（Alex Pretti）槍擊案的調查，國土安全部的國土安全調查局（HSI）提供支援。國土安全部發言人崔西亞·麥克勞克林表示，HSI最初負責案件，但目前主要協助FBI分析部分證據。

普雷蒂是一名37歲退伍軍人事務部加護病房護理師，上週六在明尼蘇達州遭聯邦探員槍擊身亡。副司法部長陶德·布蘭奇在週五的記者會上表示，FBI主導調查，司法部民權司刑事部門也將參與。他強調，這是聯邦調查局在遇到類似案件時的標準調查程序，但尚未正式稱之為民權調查。

最初將HSI置於主導調查角色的決定引起質疑。HSI通常負責國際或移民相關犯罪，包括人口販運、毒品走私、兒童剝削及盜竊贓物，對於涉警槍擊案件的彈道分析、法醫處理、影片審查及大規模證人訪談經驗有限。前任及現任聯邦執法官員對此安排的可信度與調查範圍表示疑慮。

根據政府提交國會的報告，兩名美國海關與邊境保護局（CBP）探員在槍擊過程中開槍，報告未提及普雷蒂曾伸手拿槍。FBI僅負責處理其中一把槍械，其餘槍械仍由HSI保管。目前尚不清楚哪個聯邦機構掌握大部分證據，涉案探員已被行政停職，海關與邊境保護局專業責任辦公室也展開內部行政審查。

事件發生前11天，普雷蒂曾在明尼阿波利斯街頭與探員對峙，影片顯示他踢傷並損壞一輛政府SUV尾燈。前總統川普在社群媒體上對影片回應，稱普雷蒂是「煽動者，甚至可能是叛亂分子」，並稱讚ICE探員在事件中冷靜處理。調查仍在進行中，各方持續關注案件進展及聯邦調查局的進一步行動。

