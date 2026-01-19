免補習也能安心升學？中山工商國中部家長說明會擠爆會場 用愛與小班制翻轉升學路

▲中山工商國中部校長李昱平於家長說明會中說明辦學理念，會場座無虛席，展現家長高度關注與信任。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中山工商國中部以「愛、溫度與小班制」為主軸，舉辦國中部家長說明會，向家長完整說明辦學理念與課程特色。李昱平校長表示，說明會吸引約二百七十多位家長、學子參與，其中有十六組為校內教職員工子女、中山附屬幼兒園畢業校友，或家中已有兄姐就讀國中部的「中山家庭」，充分展現「中山人推薦中山人」的高度信任與口碑。

李昱平指出，除了十八日在六和敬大樓一樓禮堂舉辦的國中部家長說明會外，二十八日一連兩天的「創意素養體驗營」也正在招生中，對象為一一四學年度國小六年級學生，報名費每人一千元，含課程、材料、保險及午餐費。課程包含富蘭克林馬達、創意植物手作、國際運算思維、情境飛輪體驗、雙語樂高文化創作等課程，課程由遠哲科學趣味競賽、全國科技實作競賽等各專業金牌教師授課，名額有限。

李昱平說明國中部特色時表示，教育不應只追逐數字，更重要的是在關鍵成長期培養孩子健全的人格與正向價值觀，否則孩子容易陷入比較與功利，忽略同理與關懷，反而失去成為「健康的人」。

「孩子是人，不是機器人，教育一定要有溫度。」李昱平強調，該校國中部邁入第四年，始終堅持小班制，正是為了讓孩子在安全、被看見、被理解的環境中成長，在成績與品格間取得平衡，培養孩子閱讀理解、穩定專注與終身受用的核心素養。

國中部主任陳育蒼說明教學規劃，指小班教學的特色是能讓教師細緻掌握每位學生的學習狀況，並依個別需求調整教學策略，幫助孩子減輕學習焦慮。

陳育蒼介紹結合腦神經科學的學習法，特別針對數學等學科進行思考模組訓練，提升理解力與信心。此外校定課程如「議見練習曲」、「創議行動家」，跨域結合國文、社會與綜合領域，培養學生思辨與表達能力，英語課則融入SDGs議題，拓展國際視野。

在學校特別重視的品德與活動方面，陳育蒼強調，學校將品德教育「國中化」，以孩子能理解的語言推動「品德小園丁」，並透過新生入學的「行束脩禮」、校園野餐日、聖誕感恩活動等，讓價值教育自然融入生活。升學與社團規劃亦循序漸進，國一安排多元主題社團探索興趣，國二、國三銜接學術性社團，為會考做準備。校外教學則以「有目的的跨領域學習」為核心。

說明會中邀請首屆畢業生與大家分享經驗。首屆畢業生莊詠甯表示，小班制讓師生關係更緊密，老師隨時從旁給予一對一的專業協助，讓她在會考壓力下依然感到安心。學校安排的多元活動與社團體驗，幫助她提早探索未來方向。

就讀高雄女中的呂家欣母親表示，當初會選擇讓孩子就讀中山，是因為這裡充滿愛與尊重，孩子不僅免於奔波補習之苦，更能在自主學習、體能與品格上扎實成長。考試不是人生的全部，除了學歷最重要的是人際互動與EQ，這些在中山都能得到很好的培養，如今女兒升讀高雄女中，證明當初的選擇是正確的。（圖╱中山工商提供）