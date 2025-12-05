免買VPN用小紅書！他「1招」繞過封鎖：不用下載APP

生活中心／黃依婷報導

「小紅書」涉入詐騙金額2.4億元，遭依法祭出停止解析及限制接取1年。（圖／資料照）

中國社群APP「小紅書」涉入詐騙金額2.4億元，加上資安檢測不合格，內政部發函請母公司提出改善作為卻未獲回應，依法祭出停止解析及限制接取，暫定期間1年，消息曝光後，也引來不少網友笑喊「我們終於也要學翻牆了」，不過也有人分享1妙招，可以「免買VPN繞過小紅書封鎖」。

一名網友在PTT發文分享安卓手機繞過小紅書DNS封鎖，他透露，自己爬文後看到有人說手機抓APP繞過，不過其實不用那麼麻煩，如果是連家裡WIFI「直接改國外DNS，如8.8.8.8即可」。

原PO提到，至於4G及5G網路，只要從設定進入更多連線接著使用私人DNS，「選擇私人DNS供應商，並改成dns.google，就可以跑Google的DNS」；原PO也透露，不過因為他沒有蘋果手機，所以不知道設定有沒有通用，建議網友也可以自己看看。

貼文曝光，也有網友分享，「其實不用買VPN，用Cloudflare的1.1.1.1就可以直接免費看小紅書了」、「台灣用戶目前沒必要買VPN，只需要修改手機或者電腦上面的DNS為8.8.8.8就好，這個DNS地址是Google所有的，除非內政部進一步ban掉Google，否則就能一直繞開限制」。

