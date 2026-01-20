免費不等於免操心！家長憂品質縮水、教育資源被排擠 黃瀞瑩點名市府三件事

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐全面免費後，基隆、台中、高雄、台南、屏東等縣市陸續表態跟進，形成一波地方福利政策效應，也在掀起不同聲音。不過，繼民眾黨創黨主席柯文哲公開質疑蔣萬安是在「騙選票」、「民粹政治」後，民眾黨內部也出現不同立場。台北市議員黃瀞瑩昨（19）日發文，表態要談的「不是政治，而是政策」，強調要製度完善才不會出現「免費背後是營養縮水」。

在柯文哲發言後，同為民眾黨的台北市議員黃瀞瑩也於昨日在臉書發文，針對政策本身提出質疑。她指出，已有家長向她反映疑慮，擔心營養午餐在免費後，「『品質』會不會被忽略？」同時也有家長擔憂，「未來有沒有可能排擠其他教育資源？」

黃瀞瑩在貼文中直言，「制度越是完善，才不會出現『免費背後是營養縮水！』」，並強調「我現在要談的，不是政治，而是政策」，認為首都在全台政策推動上具有指標性意義，「蔣萬安市長的態度，將影響政策的執行！」

針對外界關切，黃瀞瑩進一步點名市府應承擔更高責任，並呼籲必須清楚向市民說明，確保政策不僅停留在「免費」層次，而能真正讓家長與孩子安心。她強調，「蔣萬安市長的態度，將影響政策的執行！」，因此市府有責任提出具體配套，避免政策衍生後遺症。

在具體建議方面，黃瀞瑩也條列提出三項呼籲。第一，市府應「提出負責任的預算規劃與評估，確保教育經費零排擠」，並同步建立合理的餐費訂價與調整機制，維持供餐品質；第二，應「優先使用國產、在地食材」，落實食材溯源與登錄制度，避免高鈉、高熱量加工食品，並逐步導入友善環境與動物福利食材；第三，則是「改善第一線廚工待遇，確保營養師人力」，全面檢視校園廚房設備是否老舊並汰換。

黃瀞瑩在文末再次提醒，「免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。」

