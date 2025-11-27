免費乳篩公費篩檢擴大 這縣市1族群2年1次
[NOWnews今日新聞] 為響應國民健康署推動的「免費乳房X光攝影檢查」政策，台北市立聯合醫院陽明院區特別引進最新乳房攝影儀器，不痛免緊張，提供國健署免費乳篩即時服務，隨到隨做。40歲至74歲女性，每2年1次，2D乳房X光攝影，目前擴大服務範圍，只要設籍台北市75歲以上女性每2年1次免費的2D乳房X光攝影。
北市立聯合醫院陽明院區影像醫學科主任王德珍說，乳房X光攝影可早期發現乳腺內微小鈣化或腫瘤，是目前國際公認最有效的乳癌早期篩檢工具。根據研究，定期接受乳房攝影可降低乳癌死亡率達20%至30%，早一步檢查，就是多一份希望與安心。
乳房X光攝影公費檢查資格：
40歲至74歲女性，每2年1次，2D乳房X光攝影。
設籍臺北市75歲以上女性（擴大服務範圍），每2年1次，2D乳房X光攝影。
北市立聯合醫院陽明院區導入全球最新型乳房攝影系統，以女性為中心設計，兼顧舒適與安全，希望讓乳房攝影不僅是「應該做」，更是「安心做、放心做」，讓檢查不再令人緊張，特色包括：
1. 專利彈性壓迫板：可自動調整壓力，減輕檢查不適感。
2. 圓潤外型與放鬆扶手：讓手臂自然放鬆，提升檢查舒適度。
3. 低輻射劑量設計：兼顧影像品質與健康安全。
3D乳房斷層攝影 更清晰、更精準（自費服務）
王德珍表示，除公費2D篩檢外，該院同步提供「3D數位乳房斷層攝影」（Digital Breast Tomosynthesis, DBT）自費服務，從多角度拍攝，重建出乳房三維影像，特別適合乳腺緻密的婦女，優點如下：
1. 分層成像，病灶顯現更清楚。
2. 降低影像重疊，減少誤判機率。
3. 協助醫師更精確定位、快速診斷。
北市立聯合醫院陽明院區表示，乳癌防治的關鍵在於「早期發現、早期治療」，提醒女性朋友，把握國民健康署免費乳房攝影服務，如欲預約可洽詢北市立聯合醫院陽明院區癌症篩檢櫃檯(02)2835-3456分機6196或影像醫學科服務櫃檯分機6180。
