免費仔哭了！YouTube超實用「調整播放速度」功能 恐納入付費版

影音平台YouTube的標誌，攝於2025年10月27日。路透社資料照片



不少人觀看YouTube影片時，常常會加快播放速度縮短冗長的過程，不過國外近日有網友發現，官方正在測試將此功能列入Premium用戶的專屬服務，引發用戶關注。

根據《Android Authority》等外媒報導，論壇Reddit網友發現，YouTube官方正在進行測試，把用戶分成A、B兩組，A組可正常調整播放速度為0.75倍、1.25倍、1.5倍及2倍，B組用戶卻發現該功能被鎖住，成為「Premium用戶」專屬。

廣告 廣告

網友指出，自己兩個帳號被分到不同組，所以才發現這個差異，也就是就算是同一個裝置，不同帳號也會有不同的功能限制。事實上，調整播放速度是YouTube實用的功能，可以藉此加速冗長的內容，也能慢慢研究細節，若成為Premium專屬功能，對免費用戶而言無異為一項重大打擊。

目前付費版YouTube的功能包括移除廣告、背景播放、離線下載等，官方數據顯示，YouTube Premium與YouTube Music全球訂閱數至少有1.25億人。對於播放速度是否納入付費機制，Google尚未正式回應。

更多太報報導

豐原蛋雞場爆「上千隻異常死亡」 農業局全面封鎖

恐怖虎媽浴室囚女900多天「活活餓死」 貓爸未伸援一併起訴

取貨小心！超商包裹「這3字」是詐騙 黑名單曝光