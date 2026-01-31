免費仔哭哭！YouTube正式封鎖「背景播放」 官方證實：Premium專屬

YouTube證實已更新機制，確認背景播放音樂與影片的功能僅限 Premium付費會員可用。（Pexels提供）

YouTube再度出手限制免費功能，近日有大量網友在Reddit、X等社群反映，原本能透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器，可以背景播放YouTube的方式突然失效，只要縮小視窗或鎖螢幕，聲音便瞬間中斷，連系統通知都會跳出短暫的「MediaOngoingActivity」，隨即整個播放控制消失。

由於問題同時出現在多款非Chrome瀏覽器上，許多網友立即判定這不是bug，是YouTube主動封鎖繞過手法。如今官方也正式證實了這項改動。

廣告 廣告

YouTube向外媒Android Authority表示，背景播放本來就是Premium付費會員專屬功能，過去有些非付費帳號能在特定行動網頁情境下「誤用」成功，但現在已更新機制，統一所有平台的規則，免費用戶不再可能透過瀏覽器取得背景播放。

YouTube下一步還要封什麼功能？

值得注意的是，近期也傳出YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費變成付費功能。消息一出，引起網友群起反彈，擔心連「1.25倍、1.5倍加速」這種基本工具都要付錢才能使用。

更多鏡週刊報導

原來小時候看電視刷牙被罵錯！ 醫親揭「吐掉不漱口法」：讓泡泡多留10分鐘

年終大掃除不崩潰！窗戶怎麼擦才乾淨？ 專家親授「超省力4步驟」：玻璃秒變透明

北部爆7旬翁染漢他病毒死亡！住家附近老鼠驗出陽性 疾管署籲大掃除「防鼠三不」