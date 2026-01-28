免費仔注意！YouTube擬把「倍速播放」改為付費專屬
近日傳出YouTube正進行一項功能調整測試，部分使用者發現影片播放速度控制選項疑似被列為YouTube Premium專屬功能。有用戶回報，平台出現差異化待遇，顯示YouTube透過A、B版測試評估將播放速度納入付費牆的可行性，此舉已在外界引發討論。
根據外媒報導指出，YouTube正進行一項功能調整測試，A組帳號用戶仍可正常使用包括0.75倍、1.25倍、1.5倍與2倍等各種播放速度選項。然而，B組帳號則發現這些設定被標示為Premium功能，必須完成訂閱才能啟用。值得注意的是，就算在同一裝置上切換不同帳號登入，也可能遭遇完全不同的限制狀況。
外界普遍認為，這項限制是由伺服器端進行控管，而非使用者端的設定問題。外媒分析，播放速度控制不僅是便利工具，更與YouTube的商業模式有密切關聯。當免費用戶加快播放速度時，實際觀看廣告的時間可能因此縮短。
若將控制權納入Premium服務範圍，平台一方面能提升付費訂閱的誘因，另一方面也可確保免費用戶的廣告曝光時數維持穩定。對於同時仰賴訂閱與廣告收入的YouTube而言，這項調整具有實質吸引力。不過，YouTube尚未針對這項測試發表公開聲明。
