免費仔要哭了？ YouTube擬將倍速播放改為付費專屬功能

YouTube近期被發現測試將『播放速度』功能列為Premium會員專屬，引發用戶關注與討論。（示意圖／達志／美聯社，下同）

YouTube傳出又有新招增加會員數？國外有網友發現，近期YouTube低調進行一項功能調整測試，將原本所有用戶皆可使用的「播放速度調整」功能，改列為 Premium訂閱用戶的專屬服務。此舉一經揭露，隨即引起用戶熱烈反彈與關注。

部分用戶發現播放速度選項遭鎖定，畫面顯示需升級為Premium才能啟用。

根據《Android Authority》與多家外媒報導，本次測試經由多名Reddit使用者揭露，部分用戶表示，其帳號仍能照常調整播放速度至0.75倍、1.25倍、1.5倍與2倍等級，但另一部分用戶則發現該功能已被標示為「Premium專屬」，需付費訂閱方能使用。

有趣的是，即使在同一裝置上以不同帳號登入，系統也會根據分組結果，顯示出完全不同的功能限制，,據了解，播放速度調整功能一向被視為YouTube最實用的基本工具之一，無論是加快觀看講座與冗長內容，或是減慢分析影片細節，對多數用戶來說已屬日常習慣。

外媒分析指出，YouTube此舉不僅為強化Premium的差異化誘因，更可能與廣告策略相關。由於播放速度影響用戶實際接觸廣告的時間，若能限制免費用戶的播放速度，平台可望在提升付費會員數的同時，也確保廣告曝光時數，兼顧雙重收益。另有專家指出，這顯示測試屬於伺服器端控制，並非由個人裝置所設定。

針對這項說法，許多網友在社群平台上表達不滿，表示若該功能被納入付費牆，將嚴重影響使用體驗與觀影效率。YouTube過去曾採用相同策略進行功能測試，包括限制4K畫質、推出高位元率的1080p Premium版本等。官方目前尚未針對播放速度測試發表公開聲明，但過去經驗顯示，平台經常透過A/B測試來評估使用者反應與數據表現，再決定是否全面推行。

YouTube推動更多功能納入Premium，積極提升訂閱誘因與廣告效益。

目前YouTube Premium訂閱內容已包括移除廣告、背景播放、離線儲存等服務。根據官方數據，YouTube Premium與YouTube Music的全球付費訂閱總數已突破1億人。至於播放速度功能是否最終納入Premium專屬，仍有待觀察測試結果與市場反應。

