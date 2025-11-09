免費健檢下修至 30 歲！提早防三高 全台320萬人受惠

民進黨推出新政策，將下修免費健檢年齡。 圖：翻攝自民進黨臉書

[Newtalk新聞]

民進黨今（9）日宣布，為了協助國人及早發現「三高」風險（高血壓、高血糖、高血脂），政府已正式將成人免費健康檢查的適用年齡，從原本的 40 歲下修至 30 歲，讓更多年輕族群能夠提前掌握健康狀況。根據最新統計，這項政策自推行以來，截至今年 7 月已有 21 萬人受惠，未來預估可惠及超過 320 萬人。

民進黨在臉書發文以「DPP 好政策再 1」宣傳，指出「30 歲以上民眾，民進黨政府提供免費健康檢查」。貼文中呼籲民眾：「你今年健檢了嗎？別讓健康成為壓力，讓早期發現成為習慣。」

民進黨說明，新的免費健檢制度分年齡階段進行：30 至 39 歲者每 5 年 1 次，40 至 64 歲者每 3 年 1 次；55 歲以上原住民、35 歲以上罹患小兒麻痺者與 65 歲以上民眾則可每年檢查 1 次。檢查內容涵蓋身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查與健康諮詢等項目，並新增尿酸檢測，強化慢性病預防成效。

黨內指出，這項政策是由賴清德總統主持的「健康台灣論壇」及「健康台灣推動委員會」彙整專家建議後所定案。民進黨強調，醫學研究已證實定期健康檢查能顯著降低慢性疾病發生率，政府希望藉此讓國人提早介入健康管理，達到「預防勝於治療」的目標。

民進黨最後呼籲，符合資格的民眾可儘速預約免費健檢，把握這項政策福利，「提早知道，就是最好的健康投資」。

