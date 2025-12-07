免費健診＋零件85折 PEUGEOT、CITROËN年終健診延長到2月

記者鍾釗榛／綜合報導

PEUGEOT、CITROËN年終健診活動。（圖／寶嘉聯合提供）

歲末返鄉潮即將報到，PEUGEOT與CITROËN總代理寶嘉聯合也提前為車主把關安全。今年年終健診活動直接「加碼延長」，從即日起一路服務到2026年2月14日，讓車主完全不用搶時段，更能悠閒安排保養，迎接春節旅程。

今年年終健診活動直接「加碼延長」，從即日起一路服務到2026年2月14日。（翻攝Peugeot網站）

為了讓車主回廠不只安心還更舒服，品牌今年已針對全台服務據點進行軟硬體改善，不但導入更精準的檢修流程，也調整服務動線與等候區環境，讓每次保養都像升級版的原廠體驗。

活動期間車主可享全車系免費安心健診，出遊或返鄉前不再心裡發毛。常用零件像是定保品、電瓶等，也祭出85折優惠，真金白銀讓車主省荷包。想讓愛車煥然一新？鈑金烤漆也有專屬年終優惠，換色補漆最剛好。

活動期間車主可享全車系免費安心健診。（圖／寶嘉聯合提供）

活動期間單日消費滿8,888元，還能免費帶走價值888元的品牌經典折疊旅行袋，超適合春節返鄉、短途出遊，限量送完為止，早保養早拿好禮。

