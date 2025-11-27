免費入場抽饗食天堂餐券！桃園美食旅遊展12／5登場 消費滿5千加碼抽iPhone 17

小眾深度旅遊、輕奢度假一次掌握！桃園旅展免費入場，再抽饗食天堂餐券、iPhone 17。（上聯國際展覽有限公司供圖）

「2025桃園國際旅展暨美食伴手禮展」將在12月5日到8日，於桃園會展中心盛大登場！今年旅展匯聚國內外旅行業者、主題樂園、特色民宿，以及各地人氣美食與伴手禮。網路預約就能免費入場、抽饗食天堂餐券，消費滿5,000元還可加碼抽iPhone 17。

近年小眾深度旅遊越來越受到歡迎，尤其是退休族與喜愛冒險的旅人。「埃及黑白沙漠11日行程」是旅展中的限定行程，4人即可成團，每人再折5,000元。行程安排星空沙漠露營、金字塔內部探險，避開一般觀光團人潮，以最沉浸的方式體驗埃及壯麗景觀。

「埃及黑白沙漠11日行程」包含星空沙漠露營、金字塔內部探險。（上聯國際展覽有限公司供圖）

亞洲輕奢度假也正夯，旅客不再只追求走馬看花，而是重視住宿質感、隱私空間與放鬆儀式感。這次旅展推出多項高規格度假選擇，像是「憩遊峇里島五星渡假之旅」28,900元起，提供私人泳池Villa與五星度假村住宿搭配皇室傳統 SPA；「帛琉4日自由行」25,990元起，兩人成行即升級海景房，讓旅客輕鬆享受南國海島度假魅力。

「帛琉4日自由行」兩人成行即升級海景房。（上聯國際展覽有限公司供圖）

春節旅遊行程也不能錯過！日本東北藏王樹冰5日遊、清邁加曼谷10日遊及馬來西亞沙巴6日遊等精選行程，在旅展期間即可預訂，提前卡位過年出遊，避開春節搶票壓力，享受優惠與高品質旅遊體驗。

「日本東北藏王樹冰5日遊」適合安排在春節連續假期。（上聯國際展覽有限公司供圖）

寒假親子行程需求持續升溫，本屆旅展特別推出多條精選路線，如樂高樂園、任天堂世界與卡丁車互動體驗，讓家庭與小朋友玩得盡興，輕鬆規劃寒假假期。

寒假適合去小朋友最愛的「馬來西亞樂高樂園」。（上聯國際展覽有限公司供圖）

展覽同時全面升級美食伴手禮區，各地人氣伴手禮齊聚，是節慶送禮與年末採購的必逛區域。民眾只要上官網預約限量免費門票即可入場，並獲得抽饗食天堂自助餐券的資格；全館消費滿5,000元還能加碼抽iPhone 17，把豪禮帶回家。

Info

2025桃園國際旅展暨美食伴手禮展

時間：12月5日至12月8日

地點：桃園市中壢區領航北路一段99號（桃園會展中心）

活動官網



