免費入場抽饗食天堂餐券！桃園美食旅遊展12／5登場 消費滿5千加碼抽iPhone 17
「2025桃園國際旅展暨美食伴手禮展」將在12月5日到8日，於桃園會展中心盛大登場！今年旅展匯聚國內外旅行業者、主題樂園、特色民宿，以及各地人氣美食與伴手禮。網路預約就能免費入場、抽饗食天堂餐券，消費滿5,000元還可加碼抽iPhone 17。
近年小眾深度旅遊越來越受到歡迎，尤其是退休族與喜愛冒險的旅人。「埃及黑白沙漠11日行程」是旅展中的限定行程，4人即可成團，每人再折5,000元。行程安排星空沙漠露營、金字塔內部探險，避開一般觀光團人潮，以最沉浸的方式體驗埃及壯麗景觀。
亞洲輕奢度假也正夯，旅客不再只追求走馬看花，而是重視住宿質感、隱私空間與放鬆儀式感。這次旅展推出多項高規格度假選擇，像是「憩遊峇里島五星渡假之旅」28,900元起，提供私人泳池Villa與五星度假村住宿搭配皇室傳統 SPA；「帛琉4日自由行」25,990元起，兩人成行即升級海景房，讓旅客輕鬆享受南國海島度假魅力。
春節旅遊行程也不能錯過！日本東北藏王樹冰5日遊、清邁加曼谷10日遊及馬來西亞沙巴6日遊等精選行程，在旅展期間即可預訂，提前卡位過年出遊，避開春節搶票壓力，享受優惠與高品質旅遊體驗。
寒假親子行程需求持續升溫，本屆旅展特別推出多條精選路線，如樂高樂園、任天堂世界與卡丁車互動體驗，讓家庭與小朋友玩得盡興，輕鬆規劃寒假假期。
展覽同時全面升級美食伴手禮區，各地人氣伴手禮齊聚，是節慶送禮與年末採購的必逛區域。民眾只要上官網預約限量免費門票即可入場，並獲得抽饗食天堂自助餐券的資格；全館消費滿5,000元還能加碼抽iPhone 17，把豪禮帶回家。
Info
2025桃園國際旅展暨美食伴手禮展
時間：12月5日至12月8日
地點：桃園市中壢區領航北路一段99號（桃園會展中心）
活動官網
更多鏡報報導
毛孩爸媽鬧鐘調起來！台北寵物用品展12／5南港登場、百大品牌2折優惠
正男報食事／馬祖南竿看夕陽祕境！西尾半島物產店喝老酒奶茶、買昆布魚露紅糟醬
正男報食事／宜蘭人氣宵夜「台妹炸雞翅」！3口油鍋炸出咔滋爽脆、不油膩
其他人也在看
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
慘！我只是搭個渡輪旅遊...行李全變海上漂再見了 不滿僅獲賠5萬
一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。鏡報 ・ 21 小時前
走進南投水里秘境 穿漢服逛古窯、漫步車埕町秒飛京都！湖畔日式建築喝午茶超愜意
走進南投水里，一秒回到古早匠人的窯火歲月，下一步卻又瞬間穿越到京都小鎮的靜謐風情。從蛇窯文化園區換上飄逸漢服，在紅磚與窯火間拍出滿滿仙氣；再漫步車埕老街與車埕町，木造建築與山景倒影讓人誤以為身在日本旅途中。午後，挑一家湖畔的日式建築坐下，品茶看光影灑落池面，彷彿連時間都慢了半拍。水里的魅力，就藏在這些被群山擁抱的秘境角落。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 23 小時前
國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助
生活中心／綜合報導國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。民視 ・ 1 天前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 1 天前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 1 天前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 1 天前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不要羨慕別人擁有什麼樣人生，記住，喜歡的生活，要用力去爭取！每一次出發，都是最好旅行
「每一次出發，都是最好的旅行！」幸福熟齡 ・ 23 小時前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 2 小時前
最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」
后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草...華視 ・ 18 小時前
楓紅雲海交織！2025全球必訪旅遊勝地 攝影達人領路玩攝阿里山
迎來楓紅的季節，阿里山不僅櫻花聞名，秋天更是賞楓熱點，阿里山森林遊樂區熱門的賞楓景點-小笠原山，每年吸引眾多遊客上山追楓、賞雲海、觀日。為了吸引更多「追楓族」住房，位於園區內的阿里山賓館，特邀生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面。凡於12月指定日期入住的房客，可享攝影達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅礡雲海，為旅途留下永恆美照。中時新聞網 ・ 23 小時前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉武陵櫻花季 浪漫三日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 18 小時前
不只由布院之森！九州最夢幻 6 大觀光列車 雙星4047、觀八・一六、ARU列車到「七星」全集合
在九州，列車本身就是最迷人的風景。除了經典的「由布院之森」，九州還藏著六列彷彿從故事書駛出的夢幻觀光列車：沿海奔馳、能望見閃耀海面的「雙星4047」；以九州山海為舞台、宛如移動美術館的「觀八・一六」；充滿職人手作美學的 ARU 列車；會噴白煙、外型像從童話裡跳出的「指宿玉手箱」；奢華滿分的「36ぷらす3」；以及被譽為日本最頂級的夢幻列車——「七星 in 九州」。六款列車一次收藏，讓旅人用最浪漫的方式穿越九州，把旅程變成一場移動的風景詩。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 23 小時前
走進臺中特色步道森呼吸
記者李佩玲／專題報導 臺中市擁有多條特色登山健行步道，如兼具自然保育與文學意象的「大坑5－1號步道」、以蜿蜒階梯與遼闊視野聞名的「萬里長城登山步道」、可一邊散青年日報 ・ 1 天前
〈中華旅遊〉翠峰湖太平山 沉浸山林之美
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美，中華旅…中華日報 ・ 1 天前
WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元
世界棒球經典賽（WBC）明年3月在東京開打，球迷躍躍欲試想到現場為中華隊加油，但門票一票難求！在大谷翔平宣布參戰後，更是一位難求。目前旅行社已推出「保證取票」套裝行程，價格從新台幣8萬2000元至32萬8000元不等。有球迷無奈表示，若買不到票，只好到東京巨蛋外「聽漏音」。旅遊達人也建議，可飛大阪再轉車前往東京，以節省旅費。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
蒜香藤花海瀑布Ｘ百年紅磚古厝！廢墟風花景10大美拍範本必收
蒜香藤,花海景點,苗栗縣,苗栗景點,苗栗花海,苗栗蒜香藤,苑裡景點,苑裡王家古厝,山柑里王家古厝 蒜香藤同框紅磚古厝場景這裡拍！「苑裡鎮山柑里王家古厝」不僅擁有古色古香的紅磚建築，還有夢幻蒜香藤花海瀑布綻放，快將本篇10大美拍範本筆記起來，把握花期前往賞花！景點+ ・ 1 天前