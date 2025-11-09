免費到宅育兒指導 基市新手爸媽有福了

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市0至6歲幼兒約1.2萬人，占全市人口約3.5%，基隆市政府兒童及少年事務處(以下簡稱兒少處)為了提升育兒環境，推出「育兒指導服務」，透過申請媒合，由專業育兒指導員免費到宅提供親職示範與陪伴，讓新手爸媽緩解育兒的緊張匆忙，還能從從容容拍照做記錄。凡是基隆鄉親、育有6歲以下兒童且有照顧需求，皆可以電話洽詢(○2)24283169兒少處、(○2)2428-7761愛加倍協會或線上表單申請。。

服務多年的陳姓指導員指出，她回想起第一次服務時，寶寶安穩地睡在柔軟的搖床裡，新手媽媽問指導員說「嬰兒哭了，是不是不應該馬上抱起來？」，指導員回答「哭泣是寶寶在表達需求，重點是抱得安全、讓嬰兒感到安心。」接著，指導員示範正確抱姿與分享親子按摩技巧，說明寶寶的發展階段，爸爸也在一旁記錄照護重點。夫妻2人謝謝市府的這項服務，很實用。

兒少處處長吳雨潔表示，114年度由市府攜手社團法人中華民國愛加倍社會福利關懷協會，以公私協力的方式，積極推動「育兒指導服務」。凡居住於基隆市、育有6歲以下兒童且有照顧需求的家庭，皆可以電話或線上表單申請。經協會媒合後，由經過完整訓練的指導員免費到宅提供親職示範、餐點準備、家務指導與親職諮詢等服務，協助家長建立正向教養觀念與照顧技巧。

