免費功能-1！YouTube無法「背景播放」 官方證實：是Premium專屬

近期有不少網友發文抱怨，表示自己透過手機使用YouTube時無法在「背景播放」音樂、影片，只要將視窗縮小、切換等，就會被強制中斷。對此官方也證實這項改動，並指出這項功能本就是會員專屬功能。

有不少外國網友在Reddit等社群上發文，稱自己在多款手機瀏覽器觀看 YouTube時，原本可用的背景播放功能突然失效，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。

對此，YouTube向外媒Android Authority證實，該功能是專屬於Premium付費會員專屬，過去免費用戶能使用該功能，是這些用戶可能在特定情況下可透過行動瀏覽器存取此功能，但目前官方已更新系統機制並統一各平台規則，非訂閱用戶將無法再使用後台播放功能。

廣告 廣告

YouTube稱背景播放功能屬於Premium付費會員專屬。示意圖／翻攝自pexels

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

YouTube Premium家庭方案無預警漲價！ 用戶一片哀號