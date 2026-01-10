免費午餐非蔣首創！他曝「當初罵翻林姿妙」點出3成本

政治中心／饒婉馨報導

台北市長蔣萬安宣布最快明年9月，將實施國中小營養午餐全面免費，台中、高雄以及基隆都宣布跟進；然而，宜蘭粉專「宜蘭氏Yilan Style」發文指出，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及部分離島區域等，皆已實施營養午餐免費多年，還進一步表示「當初林姿妙被罵翻」一事，並分享過往經驗，提醒更需要關注「『免費』背後必須面對的現實成本」。





營養午餐免費最早不是蔣萬安！粉專「林姿妙當年被罵翻」質疑：淪為軍備競賽

台北市長蔣萬安近日宣布，實施國中小營養午餐全面免費。（圖／北市府提供）

全台「營養午餐免費」政策隨著台北市長蔣萬安宣布後，基隆、台中、高雄等8個縣市也相繼跟進，預計在115學年度（2026年9月）全面上路，屆時全台將有高達18個縣市提供免費午餐。宜蘭縣在地粉專「宜蘭氏」指出，這項政策最早不是蔣萬安提出，是宜蘭縣長林姿妙，並表示「當年宜蘭林姿妙推動免費營養午餐時，曾被外界嘲諷」。這次跟進的縣市宣布將於115學年度（2026年9月）開始實施，包含台北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗縣。

宜蘭市提出過往實務經驗，並點出「背後必須面對的現實成本」。（圖／翻攝自臉書粉專《宜蘭氏Yilan Style》、示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

宜蘭縣多年來即全面實施營養午餐免費，對宜蘭家長與學生而言，免費午餐已成日常，也讓討論焦點逐漸從「要不要免費」，轉向「品質如何、制度能否長久」，粉專根據宜蘭實施多年的經驗表示，「品質、廚餘量與學生接受度，都是背後必須面對的現實成本」，也提出「在財政資源有限下，是否排擠其他政策，也值得好好思考」。粉專憂心，當午餐補助逐漸淪為地方政府間的「軍備競賽」，與其比誰先免錢，不如冷靜思考制度能否長久。目前全台僅剩新北市、屏東縣及嘉義縣市尚未跟進，行政院也坦言，受限於總預算與法規爭議，中央目前難以統一標準，財政穩定性將是未來最大的隱憂。





