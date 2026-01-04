免費反而更難停！南苗市場停車亂象叢生 市公所不排除限時封場

南苗市場停車場試營運免收費生亂象，汽車停在標線型人行道上。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南苗市場周邊停車一位難求，市公所新設停車場試營運免費停，宣布農曆春節後才要收費，但民眾發現，不收費更難停，且一堆亂停，希望使用者付費盡快上路，促進停車周轉率。對此，市公所表示，不排除時段管制不開放，請民眾及攤商尊重他人停車權益。

南苗市場是苗栗市最大傳統市場，市公所爭取利用中山路旁國產署及軍方約千坪長期閒置土地，設置停車場，規畫202個機車停車格、67個汽車停車格，於去年12月20日起試營運免費停，該停車場原預定今年元旦起收費，縣府、市公所去年底視察，共識延後到春節後收費。

視察當時，苗栗市長余文忠就指出，試營運開放免費停放期間，公所接獲反映有攤商貨車長時間停放，為了便利他人及停車格使用輪轉率，呼籲攤商進入停車場下貨後，再改停放至鄰近的大同國小地下停車場。

不過，連日來有民眾發現，停車場沒有收費，機車格還足夠使用，但汽車格部分車輛長時間占用，還是一位難求的窘境，甚至出現整排汽車停在停車場周邊標線型人行道，及停在機車出口動線上等亂象。

對此，苗栗市公所說明，該停車場目前仍屬試營運階段，因臨時停車場登記證尚在申請中，未核定前依法無法收費。針對市場攤販車輛停放佔用問題，市公所已請南苗市場攤商協會協助轉知改善；如未見成效，將研議設置限高設施(1.9 公尺以下)，或於開始收費前，汽車停車位僅於早市時段開放，其餘時段管制不開放，並視實際情況滾動調整。

南苗市場停車場試營運免收費生亂象，汽車停在機車出口動線上。(記者彭健禮攝)

