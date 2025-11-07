免費吃零食、喝飲料還有橄欖油試用？食驗室會員限定體驗熱烈招募中

2025年10月食驗室，吸引超過2.2萬人次關注，近4千名《食力》會員申請，多項美食等你來體驗！（圖片來源：食驗室試吃畫面截圖）

撰文＝編輯部

全台最大免費試吃平台「食驗室」你還沒加入嗎？只要免費加入《食力》會員，閱讀網站文章即可獲取學分，以學分兌換就能得到「食驗室」試吃機會！試吃品項包含零食、飲料、調味料等，每個月都有不同的試吃活動，讓大家都有機會免費享受美食，滿足味蕾！一起來看看這次2025年10月食驗室試吃回顧，豐富試吃體驗分享給你！

2025年11月「食驗室」還有好多美味又有趣的產品，等待大家一同參與試吃評測！（圖片來源：食驗室試用體驗畫面截圖）

全台最大免費試吃平台「食驗室」每週上線多個不同產品檔期，提供給《食力》會員獨家的試吃體驗，每檔期則有10～100份不等的體驗機會。2025年10月共有15檔免費試吃活動，一起來看看10月「食驗室」有哪些精選項目！

米大師 穀拿滋棒獲綜合評分、推薦程度雙冠王！

米大師 穀拿滋棒，輕盈無負擔，享受蔓越莓堅果的純粹美好！嚴選台東胚芽米為基底，添加穀物堅果和天然蔓越莓果汁，增添口感。高雄市雷小姐分享它的高纖和低負擔，沒有傳統能量棒那種過度的甜膩感，吃完後很有飽足感，也不會罪惡。無論是想控制熱量，或是單純追求健康小點，這款穀拿滋棒都是一個很棒的選擇。

台北市的jay表示，包裝看起來很討喜年輕的感覺，內容物採用獨立包裝，衛生也方便，成分也相當的單純，穀拿滋棒是嚴選台東的優良米為基底，吃起來帶有清香又酥脆的口感。（圖片來源：「米大師 穀拿滋棒」試吃體驗）

台北市郭小姐體驗原先以為米香會偏硬，但沒有，吃起來是很香脆的口感。米香選用台灣在地台東胚芽米以低溫高壓製作，吃得到米的香氣。（圖片來源：「米大師 穀拿滋棒」試吃體驗）

泰山特級初榨橄欖油關注、申請人數第一！

泰山特級初榨橄欖油，西班牙原裝進口，優質橄欖冷壓萃取，保留自然香氣，宜涼拌、中低溫烹飪，適合健康養生、愛好天然飲食族群。新北市趙小姐分享這款初榨橄欖油，成分天然、純粹，沒有摻雜其他油品，香氣清新帶有淡淡的果香與青草氣味，口感滑順不油膩，入喉後有一點微微辛辣感，是高品質橄欖油的象徵。用來涼拌沙拉、淋在烤蔬菜或義大利麵上，不僅提升整體料理的香氣，也增添營養價值。

台南市陳小姐表示，泰山歡慶75週年，盒子包裝還有「泰吉來了好碳吉」的貼紙，非常可愛！泰山企業早期就是生產沙拉油及畜養飼料等為著名，時至今日推出更具天然且更符合現代人的食用油，在每樣產品上，仍然堅守品質及細節的把關，深獲消費者肯定。（圖片來源：「泰山特級初榨橄欖油」試吃體驗）

台南市Vilianna評論，「橄欖油本身聞起來有一股清淡的果香，很滑順不膩口，質地清爽程度我覺得是滿分。用在料理上建議是涼拌或低溫，所以我淋在沙拉內，以前都會用胡麻醬，現在只加泰山的橄欖油也可以開心的吃完。」（圖片來源：「泰山特級初榨橄欖油」試吃體驗）

Vilson米森 無麩質莓果一口捲綜合表現優良

Vilson米森 無麩質莓果一口捲，舌尖上的輕盈美味提案。專業無麩質，乳糖不耐症也能輕鬆享用，香氣濃郁足量椰子，搭配真實綜合莓果粉，輕鬆補足元氣。台中市邱小姐這次體驗產品，外盒和內包裝都非常有質感又漂亮，拆封瞬間椰子的香氣撲鼻，淡淡的莓果氣味酸酸甜甜，吃起來也很酥脆不甜膩，小包裝超級剛好吃了感覺也不會罪惡！

桃園市游先生分享，打開包裝就能聞到濃郁的椰子香氣伴隨著略淡的莓果香味，個頭小女生也能容易一口吃下，吃起來脆脆的酥感比較不明顯，剛入口莓果香味明顯，越嚼椰子香味越重，最後有種曾經吃過的一種椰子脆餅的感覺，也不太甜，整體我還蠻喜歡的。（圖片來源：「Vilson米森 無麩質莓果一口捲」試吃體驗）

高雄市陳先生評論，因為小孩屬於容易過敏體質，給小孩吃的儘量都挑健康一些的零食，但也要小孩喜歡吃，這款無麩質莓果一口捲真得很不錯，粉紅外包裝設計看起來就很美味可口，小孩一看就很想吃，一口接一口吃的很開心，很棒的下課後小點心。（圖片來源：「Vilson米森 無麩質莓果一口捲」試吃體驗）

加入《食力》會員 回答文章問題就送學分 免費試吃機會不容錯過！

「食驗室」每個月的新品試吃體驗包含甜點、料理包、飲品和零食、保健品等等，試吃項目應有盡有！想要加入「食驗室」試吃大隊的行列嗎？快點手刀免費加入《食力》會員，閱讀文章且完成答題測驗，學分賺進口袋裡又能免費試吃各種意想不到的食品，你就是下一個中獎的幸運試吃員！

審稿編輯：林玉婷

