免費喝珍珠奶茶！週末咖啡飲品優惠一次看 最高爽喝11杯
【記者莊偉祺／台北報導】週末好天氣迎來金馬獎頒獎、TWICE演唱會等活動，業者都推出咖啡飲品優惠來搶客！包含免費喝珍珠奶茶、鮮食配茶飲省10元，更有咖啡飲品組合優惠最高可買11杯。
OPENPOINT APP行動隨時取今（22日）起至11月30日推出「黑五購物感謝季」活動，期間可享特大濃萃拿鐵或美式優惠組合價440元（限量10萬組）、風味拿鐵指定冰飲系列優惠組合價440元（限量5萬組）、香鑽水果茶10杯優惠組合價440元（限量5萬組）、咖啡珍珠歐蕾9杯優惠組合價440元（限量5萬組）、黑糖珍珠撞奶或珍珠奶茶任選11杯優惠組合價440元（限量5萬組）等。
推出週末優惠，包含霜淇淋不限口味「加10元多1件」，以及Let's Cafe經典大杯冰磚拿鐵2杯特價99元，還有大杯經典美式、經典拿鐵任選2杯特價69元。
此外，即日起推出超商獨家販售5種口味的無麩質「沖泡純米粉」，沖泡5分鐘即上桌。為推廣蔬食品牌「植覺生活」近70款鮮食，至11月25日前，會員購買「植覺生活」指定鮮食商品，享省10元優惠；另健康志向「補充應援系列」也有3款新品，即日起購買「香烤藍尾鱈魚五行餐盒」搭配副餐享省5元優惠，搭配指定茶飲則享省10元優惠。
配合「義饗廚房」系列鮮食於冬季銷售加溫，即日起推出搭配飲品現省10元的限時優惠，包含紅酒牛肉燉飯、松露野菇燉飯、花雕雞肉義大利麵及明太子奶油義大利麵等，滿足不同口味需求。
為搶攻本週小雪節氣的消費需求，推出OKCAFE風味飲品暖心優惠，包含「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。
即日起於全台門市推出全新「蕎麥茶系列」飲品，主打蕎麥自然穀香的秋冬飲品有兩款，包含「蕎麥茶」以純粹蕎麥香為特色，「蕎麥鮮奶茶」則將鮮奶與蕎麥茶香融合。
此外，與乾杯燒肉居酒屋推出的聯名商品將展延至年底，包含「燒牛日式飯糰」、「濃香燒牛飯」，以及隱藏版「厚醬燒牛磚壓」，期間購買聯名商品可獲貼紙，集滿3張至全台乾杯門店享日本和牛炎肉或西班牙伊比利豬買1送1優惠。
即日起推出以夢幻藍色為主題的期間限定新品「星光藍珍珠奶茶」，至11月30日前活動期間可享外帶59元（原價120元）、內用108元（原價188元）的新品優惠。
適逢TWICE演唱會舉辦，特別推出門票加碼活動，凡於今明兩天持有TWICE演唱會門票或應援物者，即可於全台指定翰林門市免費可兌換1杯「星光藍珍珠奶茶」（每人限兌換1杯，數量有限送完為止）。
