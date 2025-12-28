免費四癌篩檢年助「7.1萬人發現異常」！專家籲：把握追蹤黃金時機

【健康醫療網／記者陳靖安報導】自114年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，篩檢服務量大幅提升，截至12月17日累計突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%。今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人。國民健康署鼓勵，符合資格的民眾把握免費癌症篩檢，作為守護健康的重要防線。

放寬免費四癌篩檢服務對象 早發現早治療

癌症已連續43年居國人十大死因之首。國民健康署自114年起擴大推動免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌四項癌篩檢服務，放寬補助對象範圍並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，以早期發現癌症、早期治療。

成功揪出7.1萬異常個案 把握追蹤黃金時機

在癌症篩檢量逐步提升之際，為成功揪出潛在的癌前病變與癌症個案，落實異常個案的後續追蹤顯得格外重要。經統計，114年共偵測出約5.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案，成功協助約7.1萬名民眾及早發現異常；相較去年同期偵測約5.8萬名癌前病變及癌症個案，增加約1.3萬名，約成長23.3%，顯見擴大篩檢已在早期偵測上帶來明顯成果。如民眾收到篩檢結果異常通知，請務必儘早至醫療院所完成後續檢查，才能及早掌握健康狀況。

善用癌症篩檢服務資源 守護自己的健康

國民健康署沈靜芬署長呼籲，由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，最有效的方式即是透過定期癌症篩檢及早發現、及早治療。因此，請符合資格的民眾定期善用免費癌症篩檢服務，如果收到異常通知，也務必儘速就醫進一步確認。同時鼓勵民眾多加運用政府提供的各項預防保健服務，共同守護個人與家庭健康，攜手迎向更健康的未來。

