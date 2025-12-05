免費學前班助低收戶 富人區搶申請

加州所有四歲兒童均可免費入讀一年的「過渡幼稚園」措施，富裕家庭幼兒人數增。（示意圖取自Pexels/Yan Krukau）

今年秋季，加州所有四歲兒童均可免費入讀一年的「過渡幼稚園」（Transitional Kindergarten，簡稱TK），這被視為一項改善低收入家庭兒童學習成果、打破跨代貧窮的措施。然而，隨著學術界發現措施後，較多申請入讀者來自高收入家庭，以及私立幼稚園隨之經營困難而結業，措施帶來更多關注及議論。

這計劃於2021年由加州州長紐森和州領袖啟動，讓全加州所有四歲兒童皆可免費入學一年的幼兒園前學前班，稱為「過渡幼稚園」，完成課程後即可升上一年制的公立幼稚園。這措施可作為私立學前教育的另類選擇，為家長節省大量開支，有利低收入家庭。

廣告 廣告

然而，柏克萊加州大學一份最新報告顯示，洛杉磯縣較富裕社區的TK入讀率跑在前頭。2021至2024年春季，該縣最富裕區域（包括派洛斯福德斯和布倫塢）的TK入讀率增長速度，是該縣最貧困地區的三倍。

該大學教育與公共政策榮休教授、上述報告的合著者富勒（Bruce Fuller）說：「我們對這個巨大差距感到驚訝，這引發了各種疑問。擴大TK教育真能縮小幼兒早期發展的差距嗎？還是強化了不平等現象？」

報告顯示，中高收入家庭從免費TK教育獲益最多。富勒說：「他們以前花耗過多金錢於孩子的學前班上，現在他們的四歲孩子可以免費上學前班了。」

至於低收入家庭，可以選擇一些公立學前教育項目，例如啟蒙計劃（Head Start）和學區為本的幼兒學習中心。

富勒指出另一現象，是TK快速發展的學區，正是那些擁有更多資源以翻新設施及聘請更多教師的學區。

另外，免費TK教育更帶來了私立幼兒園倒閉的意料之外後果。報告發現，公立學校系統中的四歲兒童入學人數增長，跟社區內學前幼兒學校數量的減少互相關連。TK擴張最快的地區，學前幼兒學校關閉的數目也較多。

富勒說：「隨著TK擴張，非營利社區幼兒園的活力正在減損，流失了大量四歲兒童。」

正如州政府在2020年早期教育路線圖中所設想的那樣，幼稚園未能迅速轉型至服務較年幼的兒童如嬰兒，以彌補免費TK帶來的損失。上述報告發現，2020年至2024年間，洛杉磯縣共有167家學前教育中心關閉。

業者倫納德（Susie Leonard）在麥維斯他（Mar Vista）經營的「兒童天地」（A Kid's Place）非營利幼稚園就是其中之一，在運作20年後，於2023年8月關閉。倫納德表示，該校在TK開始擴張時，正經受著新冠疫情衝擊，由於失去四歲兒童，入學人數由多達90人，跌至30人。

榮休教授富勒表示，隨著出生率下降，TK的擴張加劇了幼兒教育業界的競爭，這對任何人都沒有好處。

更多世界日報報導

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫