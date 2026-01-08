免費專科醫療 加德滿都慈濟義診

尼泊爾加德滿都慈濟會所，每到星期二和星期五就會轉變為義診的空間，而且這裡不僅提供慢性病和一般常見病症的治療，更有多達11種專科服務，讓有需要的人來這裡不需要擔心費用，安心看病。

加人醫會醫師早上十點門一開，病人就快速填滿慈濟位於加德滿都的會所。 每個星期二和星期五，這裡都會變成義診的空間，每次看診超過100人。

人醫會醫師 尼爾：「在尼泊爾，醫療設施費用很昂貴，中產階級得在城市生活中，維持他們每日的生活，那些年邁的父母，發現很難維持日常用藥，但自從我們提供，免費的常見藥物後，他們就不需要再依賴子女，也無需依靠政府。」

儘管這裡政府醫院和診所的門診是免費的，但病人仍需自費購買藥物。加德滿都慈濟義診，提供免費看診、驗血和拿藥等服務。然而當初要開始義診並不容易。

新加坡慈濟志工 趙信玉：「我們跟這家慈善醫院，簽約的時候就有講到，我們的病人若是驗出來，有一些病好像癌症，或者是要洗腎這些，我們會轉介到這家慈善醫院，他的(醫藥)費用就會比較低。」

病人 蘇瑪：「當我沒錢時，我真不知道，該怎麼救我的身體，但自從來到這裡，我半年都不用買藥，這裡的醫生特別熱心，教我們很多，我們不知道的知識。」

自2025年2月啟動以來，加德滿都慈濟義診已為超過三萬三千多人看診；加德滿都慈濟會所，小小的空間，發揮極致，盡力守護社區最基本，也最珍貴的健康。

