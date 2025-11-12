免費心理諮商僅2成大學生用過、「有人找AI傾訴」 衛福部:明年續推

心理健康支持方案上路後，雖有高支持度，但學生實際使用率偏低。心理諮商示意圖。取自Unsplash



衛福部推動「15至45歲民眾可享每人三次免費心理諮商」以來。不過，諮商心理師公會全聯會今（12）日公布最新調查指出，雖然高達九成七的學生表示支持此政策，但實際曾使用相關資源者僅約兩成。對此，衛福部分析指出，並非所有學生都有心理諮商需求，因此原本預期比例就不會到五成。

衛生福利部的「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」提供15歲到45歲有心理諮商需求的民眾，每人三次免費心理諮商。諮商心理師公會全聯會則於今年4月至9月間進行問卷調查，收集2558份大專院校學生樣本。

國立臺北教育大學心理諮商學系陳柏霖教授指出，97.1%的學生支持這項心理健康支持方案，但受調查學生當中，僅有20.3%實際使用，其中「無使用心理諮商服務」也高達66.7%，部分人表示考慮使用、使用AI工具或自我調解。

陳柏霖表示，心理健康支持方案服務對象涵蓋整體社會大眾，並非僅限學生，因此學生族群若想申請相關資源，可能面臨「搶不到」、「預約困難」的情況。他呼籲衛福部與教育部應共同研議，進一步擴充學生可用的心理諮商資源，避免學生陷入校內、校外資源皆不足的困境。

對此，衛福部心理健康司長陳柏熹指出，原本就不是所有的學生都有心理諮商需求，因此，預期比例不可能超過五成、六成以上，將持續掌握各縣市衛生局的資源分配，截至目前為止，方案預算使用已超過八成，仍有餘裕，尚未完全用罄。

陳柏熹強調，衛福部明年仍會持續推動心理健康支持方案，且包括預算規模、諮商單位家數、服務年齡範圍等，原則上都不會縮水，但是否會再進一步擴大，仍有待評估，預算也有待通過。

