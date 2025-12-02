免費惹議 高雄世運開唱擬收租金

高雄世運主場館近年成為國際大咖爭相舉辦演唱會的場地，但免收場租爭議不斷。對此，高市府將研擬收費機制。（柯宗緯攝）

高雄演唱會熱潮帶動世運主場館場次屢創新高，但「零場租、零權利金」引發財政負擔爭議，另有民代主張蓋大巨蛋。對此，高雄市長陳其邁2日強調，將研擬世運合理收費機制，同時強調「生蛋容易，養蛋難」，若規畫興建大巨蛋，交通與財務結構是關鍵前提。

高市議員白喬茵昨總質詢指出，高雄近年演唱會模式日漸成熟，不論交通、點燈到與主辦協作皆已到位，加上海內外天團接力開唱，使世運主場館使用量大幅提升。

據統計，世運演唱會民國113年有11場、114年9場，115年更預留8周檔期，場次預料再創新高，高雄已成演唱會品牌城市，不過長期免收場租，恐造成市庫財務負擔。

白喬茵強調，演唱會確實帶動旅宿、餐飲與夜市經濟，但場館維護、人事與硬體折舊皆由市庫負擔，質疑未來市府是否仍維持「零場租、零權利金」原則，她建議設置「落日條款」或制度化評估機制，以避免免租成為常態。

陳其邁回應，世運場館功能不只演唱會，也包含運動賽事，目前水電費已有收取，其餘項目需依整體規畫並與主辦單位協商。他強調，若以落日條款綁死政策，恐降低高雄與新加坡、泰國等競爭對手爭取國際天團的彈性。

陳其邁也提到台北大巨蛋案例，指出台北市長蔣萬安認為大巨蛋場租偏高，原因是場館管理與市府協調不足，導致租金飆升，北市因此也在重新檢討機制。

陳其邁透露，已責成副市長李懷仁研擬世運收費方案，未來會提出完整機制，方向可能依觀眾人數調整，若規模較小、人數不足，將收取場租；若達一定規模、可創造城市效益，則可再協商減免。具體標準將持續研議。

另方面，市議員簡煥宗昨質詢時催生高雄大巨蛋，他認為，有助承辦國際運動賽事，也能吸引大型演唱會，帶動城市經濟發展。陳其邁重申「生蛋容易，養蛋難」，目前多個縣市想蓋大巨蛋，擔心蛋生太多，最後變蛋塔，且高市府無法單獨負擔財務與興建成本，須由民間投資參與，相關評估已納入捷運沿線開發計畫一併檢視。