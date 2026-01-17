免費成人健檢今年有加碼！防胃癌、子宮頸癌都適用 戶籍在這另加碼6檢查

世界衛生組織指出，定期的公費篩檢可有效降低多項癌症的死亡風險，台北市衛生局針對成年市民提供的成人健檢，今年起新增幽門螺旋桿菌和HPV檢測，以及糖化血色素、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記等6項免費的檢驗檢查。

HPV檢查 女性一生有3次機會

台北市衛生局針對成年市民提供的一站式整合性篩檢，民國115年度增加服務場次至212場，除了國民健康署提供的5項癌症篩檢、成人健檢和B、C型肝炎篩檢之外，今年首度搭配提供可以用來預防胃癌的幽門螺旋桿菌檢測和HPV病毒檢測。

北市衛生局表示，世界衛生組織和多項實證醫學研究顯示，定期公費篩檢可降低70%子宮頸癌，台北市立聯合醫院仁愛院區家庭醫學科主任吳逸帆指出，子宮頸癌與感染人類乳突病毒（HPV）有關，台北市民35歲起女性每人終身有3次HPV檢測機會（35歲、45歲、65歲），及早發現才能及早治療。

幽門螺旋桿菌不只防潰瘍 也與胃癌有關

至於今年新增的幽門螺旋桿菌檢測，主要是針對預防胃癌。吳逸帆指出，臨床證據顯示幽門螺旋桿菌不只和胃潰瘍、十二指腸潰瘍有關，也與胃部的慢性發炎和胃癌有關聯，及早發現幽門螺旋桿菌可以及早治療，以免日後演變成胃癌。

另一方面，台北市今年針對設籍台北市的40～46歲的市民，提供參加公費成人健檢加碼6項檢查：

糖化血色素。

全血細胞計數。

甲狀腺刺激素。

CA-199腫瘤標記。

尿酸。

尿素氮。

先預約 記得帶健保卡

吳逸帆說，這6項檢查搭配國民健康署的成人健檢，可以提早偵測是否可能罹患糖尿病、高血壓、高血脂，以及檢查肝腎功能、代謝功能是否出現異常，名額和場次有限，呼籲市民及早報名以免向隅。

要參加台北市整合性篩檢的民眾，可以先到「台北市整合性篩檢預約平台」預約，建議選擇報名人數較少的場次和時段，可以縮短檢查當天的報到和等候時間，檢查當天記得攜帶健保卡前往。

◎ 圖片來源／台北市衛生局提供

◎ 資料來源／台北市衛生局

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章