免費搭遊艇！國旅春節優惠快看 憑名片住飯店折1000元

【記者莊偉祺／台北報導】不少人開始規劃春節連假出遊，有國旅業者推出「超人力霸王」遊艇免費搭專案，可近距離看高雄港大型裝置！更有馬年憑指定業別名片住飯店折1000元，以及對身分證吃到飽優惠。

今年春節連假，高雄市攜手日本經典動畫IP「超人力霸王」，打造「高雄冬日遊樂園」主題活動，將自2月7日起於高雄港區展出大型主題裝置。

高雄福華大飯店也將自2月7日至3月1日推出「2026 高雄冬日遊樂園 SUPER YOU 大港巡航」住房專案，入住豪華雙人房每晚3999元起、豪華家庭房每6099元起，專案皆依房型人數含早餐吃到飽，且每房依入住人數加贈「大港巡航文化遊艇賞IP船票」，並搭配專屬主題一卡通與主題貼紙，最多可供4人份。

業者說明，該遊艇船班自棧貳庫碼頭出發，整趟航程約50分鐘，平日每日4班、假日最高可達7至8班。屆時可登上頂級遊艇，透過觀景窗或甲板視角，可近距離欣賞港區大型IP主題裝置。

此外，飯店也於冬日遊樂園活動期間同步推出「餐飲×社群」主題互動，凡於活動期間身著或攜帶超人力霸王相關元素（服裝、配件或周邊商品），至飯店指定餐廳用餐，可獲贈限量造型頭套或主題貼紙，完成社群追蹤還可獲特色餐點。

屆時登上遊艇，透過觀景窗或甲板視角，可近距離欣賞港區大型IP主題裝置。高雄福華大飯店提供

當大家在放年假，卻有不少行業仍須上班！嘉義福容voco酒店為慰勞各行業辛勞，即日起至3月31日推出「Horse成雙｜值班人的假期」住房專案，可享3888元睡到飽或5888元一泊二食好康。

專案適用對象包含旅遊同業（飯店、旅行社、航空公司、交通運輸）、醫療人員、軍人、警察、消防以及媒體新聞等須輪班、值勤無法正常放春節連續假期的工作者。

專案可入住豪華雙人房每晚3999元起。高雄福華大飯店提供

同步推出馬年「Horse成雙」折扣，預訂第二間房或住第二晚不限方案，將有現折1000元優惠，皆可享IHG ONE Rewards／福容家有效房晚數及積分雙重累積。入住時須出示工作證、名片便可享有專案優惠，專案限週日至週五適用，每日限量5間，部分指定日期不適用。

館內田園西餐廳則推出身份證字號開頭為字母I、Q適用優惠，事先預訂就能享有消費88折。另宣布「平日晚食」延長至6月30日，用餐時間為20：00至 21：00，專案價每人只要399元，就可享用自助餐檯吃到飽（不補餐）。每週一至週四適用，每日限量供應。

期間住房專案可享3888元睡到飽、第二晚現折1000元等優惠。嘉義福容voco酒店提供

田園西餐廳「原民之作」主題特色餐檯。嘉義福容voco酒店提供

