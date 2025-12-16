免費旅遊小心是陷阱！赴日「暗黑打工」暴增 外交部示警：已有50人被捕

台灣日本關係協會副秘書長王郁慧在今（16）日的外交部記者會上指出，國人今年赴日從事「暗黑打工」而觸法者暴增至50人。（圖／報系資料照）

近年國人赴海外打工風氣盛行，但隱藏風險也隨之浮現。外交部近日示警，國人赴日本從事所謂「暗黑打工」的案例出現爆炸性成長，今年已有超過50名台灣民眾因涉嫌觸犯日本詐欺等相關法律而遭到逮捕，遠高於前兩年的個位數案例，情況令人憂心。

台灣日本關係協會副秘書長王郁慧今（16）日在外交部記者會上表示，駐日代表處自今年初起，頻繁接獲日方通報，稱有國人誤信網路上標榜「免費招待日本旅遊」、「輕鬆高薪打工」等訊息，赴日後實際從事所謂的「暗黑打工」（闇バイト，Yami Baito），甚至捲入詐欺案件。有些人是在不完全了解工作內容的情況下觸法，也不乏明知違法仍鋌而走險者。

據外交部統計，2023年僅4名國人涉入日本「暗黑打工」，2024年為5人，但今年截至目前已暴增至50人以上，成長幅度相當驚人。外交部研判，這波人數激增，可能與國際犯罪集團在東南亞據點、如柬埔寨KK園區遭剿清後，轉而尋找新的詐騙地點與手法有關，日本因社會治安良好、民眾警覺性相對較低，成為不法集團鎖定的目標。

外交部指出，近年台灣民眾對赴東南亞打工的風險已有高度警覺，但對「到日本旅遊順便打工」的誘因較容易放下戒心，反而成為詐騙集團鑽漏洞的機會。相關案件中，不少人原本只是想賺取旅費或短期收入，卻因此背負刑責，甚至留下海外犯罪紀錄，對人生造成長遠影響。

外交部與駐外館處強調，將持續關注相關情勢，並在接獲通報時提供必要協助與探視，同時呼籲國人務必透過合法管道申請簽證、從事正當工作，切勿貪圖高薪或免費旅遊而以身試法。官方也提醒，任何標榜內容不明、報酬異常優渥的海外工作，都應提高警覺，以免成為跨國犯罪的犧牲者。

