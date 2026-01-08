「免費是起點、品質是底線」林岱樺挺午餐免費 再加碼三大教育投資

▲不只午餐免費！林岱樺加碼牛乳、體能、外師 打造高雄教育競爭力。

林岱樺挺午餐免費 再加碼三大教育投資 打造高雄孩子全方位成長

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對高雄市政府推動公立學校營養午餐免費政策，高雄市長參選人、現任立法委員林岱樺今（8）日表達全力支持，並強調未來若由她擔任高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

林岱樺指出，營養午餐免費不僅是照顧落實在孩子每天的日常，也是減輕家庭經濟負擔、提升學習支持的關鍵一步。然而，她強調，教育投資不能只停留在「有沒有免費」的層面，而應進一步回應孩子真正需要的成長資源。她說：「孩子的餐桌，就是城市的未來；今天願意為孩子多做一點，明天高雄就多贏一點。」

為此，林岱樺提出三大加碼方案，從營養、健康到國際競爭力全面照顧孩子。首先，針對營養面，她主張「天天有牛乳、補鈣顧健康」，將營養支持制度化、日常化，確保孩子能在成長關鍵期獲得足夠營養。其次，她規劃「幼兒體適能課程補助」，將運動與健康習慣從幼兒園扎根，協助幼兒園及家庭取得資源與方法，讓孩子從小養成良好生活習慣。第三，她以「班班有外師、城鄉零差距」為目標，縮短偏鄉與市區教育落差，提供孩子均等的語言學習與國際競爭能力。

林岱樺強調，教育政策的成功關鍵在於長久落實與有效治理，必須讓學校第一線能順利執行、家長看得見成效、孩子真正受益。對外界關注，她以一句金句回應：「免費是起點，品質是底線，孩子有感才是終點。」

最後，林岱樺表示，她將持續以「把資源投在孩子身上」為核心理念，讓高雄教育從日常照顧走向全方位競爭力，打造更健康、更公平、更有國際力的下一代，讓每一個孩子都能在高雄這座城市健康成長、茁壯翱翔。