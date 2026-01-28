免費時代終結？LINE Premium每月165元登台 5大升級功能首波曝光

LINE將推月費165元訂閱制，解鎖跨系統備份，宣告社群全免費時代終結。 圖：Gemini AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 社群平台「全免費」時代恐將終結，用戶未來想享有完整功能得掏腰包。繼Meta傳出測試付費方案後，LINE確定將於2026年上半年在台推出「LINE Premium」，每月收費165元。台灣為全球第三個上線市場，官方強調基礎功能免費，付費則能解決跨系統備份痛點並享有加值服務，這也意味著社群經營正轉向「核心免費、進階付費」模式。

目前全球的社群訂閱制，如Snapchat 付費訂閱戶已突破1600萬人，因此顯現出社群變現模式並非不可行，至於LINE與Meta能否在台灣成功複製此模式，仍待市場考驗。而針對用戶最在意的功能限制，LINE Premium首波釋出5大升級亮點，希望以實用性來吸引用戶買單：

廣告 廣告

1.雲端備份打破系統高牆：過往跨系統換機最頭痛的資料轉移問題有解。訂閱戶享有100GB雲端空間，可自動備份文字、照片、影片、檔案及語音訊息，且支援iOS與Android雙系統間的無痛匯入，徹底解決檔案過期與跨系統遺失的焦慮。

2.相簿不再只存照片：功能大躍進，開放用戶直接將聊天室影片存入相簿，並支援原始畫質照片上傳。每位會員可在相簿存放100支影片(單支上限5分鐘或200MB)，影音總檔案數可達1000個。

3.職場與私生活切割：推出「自選個人檔案」功能，允許用戶額外建立兩組身分。使用者能針對工作夥伴、家人或社交圈設定不同的大頭照與暱稱，有效管理社交形象。

4.介面圖示客製化：打破單調樣式，提供繽紛設計款與特定IP合作的期間限定版圖示，增加使用樂趣。

5.字型選擇更多元：除了現有的預設與芫荽體，會員將享有更多樣化的字型選項，豐富閱讀體驗。

除了軟體功能升級，LINE Premium更進一步串連生態圈資源，祭出4項台灣限定優惠：

1.購物點數回饋：每月發送LINE POINTS 50點紅包，消費滿599元即可折抵；新戶更加碼贈送168點，降低使用門檻。

2.旅遊消費補貼：針對高單價旅遊需求，每月提供100點紅包，單筆滿5000元可綁定使用；新戶消費滿1萬元，回饋更高達500點。

3.送禮折扣優惠：每月釋出總值250元的指定賣場優惠券，消費滿千元即能抵用；新客另享50元專屬折扣券。

4.個人化音樂設定：每月可任選3首歌曲設定為鈴聲、答鈴或背景音樂，價值約30元。 官方同時透露，未來計畫新增「無痕收回」與「訊息排程」等實用工具。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批白版軍購缺戰略又違程序 張惇涵撂重話：民眾黨恐卡死台美軍購

總預算、國防特別條例十度卡關！王婉諭：藍白讓所有台人付出代價