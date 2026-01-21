免費校餐補助 中市府統一額度

台中市公立國中小免費營養午餐9月上路，市長盧秀燕21日表示，市府以每餐60到70元的標準編列，不會吃得更壞，只會更好。（陳淑娥攝）

台中市公立國中小免費營養午餐9月上路，預計21.4萬學生受惠，多位議員質疑能否公平補助且有無考量物價上漲，憂心免費後孩子反而吃不好，建議每餐70元為標準。市府表示，每餐60到70元，看齊台北市已是全國最高，會採取統一補助，不分地區讓所有學校額度相同。

台中市跟進台北市國中小營養午餐免費政策，預計21.4萬學生受惠，每餐60到70元，將編列25億到30億元，3月向議會提出追加預算，但多位議員昨在市議會臨時會質疑市府沒有做好配套措施，憂心營養午餐品質打折扣。

民進黨議員施志昌表示，台中各校午餐收費不一，海線學校每餐40到45元，市區學校為50到60元，全面免費若採取「補助相同金額」，會導致餐費高達20元差距。陳俞融抨擊說，市府雖宣稱免費後整合現行補助，但未明確各校標準，如何確保公平？陳雅惠要求訂出稽核頻率、責任分工及違規處分、退場機制，杜絕偷工減料、菜色縮水。

國民黨議員邱愛珊、黃佳恬指出，教育局估算每餐費用60至70元，範圍模糊且細節應透明化，另營養午餐費用兩年未調整，加上人力、物價成本抬升，每餐費用已達67元，希望免費政策勿因餐費過低而犧牲營養與品質。李中則要求市府應以每餐70元為標準。

盧秀燕回應，海線地區學校午餐費用40到45元、市區則為50到60元，市府現在要以每餐60到70元的標準編列，不會吃得更壞，只會更好。她說，全國實施營養午餐免費的縣市，只有台北也編列相同水準，考量物價差異，台中每餐費用已是全國最高。

教育局長蔣偉民表示，不同地區學校確實有不同的供餐模式與不同收費，市府正收集資料，會依據社會福利的精神，保證每所學校的營養午餐費用相同。