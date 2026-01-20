免費機票假的！AI偽造航空高層詐騙 星宇、華航澄清

詐騙集團利用AI造假，散布免費機票、VIP卡大放送的假訊息。（圖／翻攝自AI詐騙影片）





詐騙集團利用AI技術不斷精進，近期偽造航空公司董事長和空服員影像，散布免費機票、VIP卡大放送的假訊息，引誘民眾點擊一頁式網站，甚至加入LINE群組。多家航空公司緊急澄清並通報警方。

AI製作假廣告：「我們將限時免費，贈送一批星宇航空高級VIP卡，這張VIP卡不只是尊榮的象徵，更能讓你在未來一年內，享有星宇航空的專屬飛行禮遇。」

不限地點、不限航班，總共10趟體驗旅程，還能自由安排、全程免費，真有這麼好康嗎？別想了，天下沒有白吃的午餐，這其實是用AI製作的假廣告。

AI製作假廣告：「為了感謝大家長期以來，對星宇航空的信任與支持，我親自決定，限時免費送出一批星宇航空高級尊榮VIP卡，你沒聽錯。」

以假亂真的AI影片，將人物嘴型、聲音都做得相當逼真，為了增加可信度，詐騙集團甚至冒用星宇航空董事長張國煒的形象，進而誘騙民眾上當，加入LINE群組。

對此，相關航空公司已發布聲明澄清，並通報警方處理，避免更多不知情的民眾，無辜受騙。

