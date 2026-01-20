免費機票假的！AI深偽「冒用航空高層、空服員」詐騙 星宇、華航澄清

詐騙集團利用AI偽造航空公司的高層或空服員形象，向民眾散播優惠假訊息。翻攝自YT



農曆春節將近，正值歲末年終消費、旅遊需求升溫之際，詐騙集團趁此時再出新招，利用AI人工智慧技術，偽造星宇航空董事長張國煒，以及華航、長榮航的空服人員與幹部等人的形象，散布「免費機票」、「免費送VIP卡」等誘人訊息，吸引民眾點擊一頁式詐騙網站，被引導加入詐騙LINE群組。被冒用身分的相關航空公司已緊急發布聲明澄清，並通報主管機關處理。

據了解，詐騙集團擷取張國煒董事長兩年前接受媒體訪問的畫面，再透過AI深偽技術重製聲音，製作出所謂「限時免費大放送星宇航空高級尊榮VIP卡」的假廣告，雖然看得出嘴型與配音略有不同步，但仿真的聲音幾可亂真；另有假冒長榮與華航空服員的影片，宣稱只要領取VIP金卡，就能在一年內享有全球10次免費飛行，引發不少網友心動。

台灣事實查核中心針對相關影片進行查核後指出，詐騙廣告所用的影像皆來自既有公開素材，聲音則是透過AI技術重新合成，並非當事人本人所錄製。警方也提醒，這類結合名人形象的深偽詐騙，近年已成為詐騙集團的主要手法之一。

刑事警察局預防科警務正張佳勳表示，近兩年偽冒名人身分的詐騙，多半與假投資、假優惠活動結合，目的是迅速取得民眾個資。一旦個資外洩，可能被盜用開設帳號，甚至轉賣給其他不法集團，衍生更多詐騙風險。

張佳勳也呼籲，民眾若看到標榜「免費」、「限時大放送」的航空優惠，務必直接透過航空公司官方網站或客服電話查證，切勿隨意點擊不明連結。

根據政府打詐儀表板統計，目前網路購物詐騙與假投資詐騙仍居詐騙手法前兩名，單月受理案件數近6000件，財產損失金額高達31億元。

航空公司也提醒，這類「從天上掉下來的禮物」多半是詐騙陷阱，民眾務必冷靜思考、反覆查證，才能守住荷包與個資安全。

