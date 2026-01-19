免費機票是假的！AI偽造張國煒等人詐騙 星宇、華航緊急澄清

歲末年終、農曆新年將近，詐騙集團趁機出招，利用AI人工智慧技術偽造星宇航空董事長張國煒，以及中華航空、長榮航空空服員的影像與聲音，製作「免費送機票」「限時贈送VIP卡」的假廣告，引誘民眾點擊一頁式詐騙網站並加入LINE群組，多家航空公司已發布聲明澄清並通報主管機關。

AI深偽 偽造 空服員身分，假機票詐騙橫行航空公司緊急澄清。（圖／翻攝畫面）

詐騙集團擷取張國煒兩年前受訪畫面，透過AI變聲技術製作假影片，宣稱可免費獲得星宇航空尊榮VIP卡，雖然嘴型與配音不同步，但聲音幾可亂真，讓不少民眾誤信上當。長榮與華航的空服員與內部幹部也遭冒用，謊稱可享一年10次免費全球飛行。

台灣事實查核中心比對原始影片後確認，相關影片聲音皆為AI偽造。刑事警察局預防科警務正張佳勳指出，冒用名人身分是目前最猖獗的詐騙手法之一，詐騙集團藉此蒐集個資，可能造成帳號被盜、個資外洩，甚至被不法集團二次利用。

警方呼籲，看到類似優惠務必親自向航空公司官方查證。政府打詐儀表板顯示，網路購物詐騙與假投資詐騙為目前前兩大詐騙類型，單月案件近6000件、財損逾31億元。航空公司再次強調活動皆為不實資訊，提醒民眾提高警覺，別讓「天上掉下來的禮物」變成詐騙陷阱。

