免費泡湯池上演全武行！2女搶位起口角 老公們也打起來

〔記者吳昇儒／新北報導〕39歲黃姓女子與49歲吳姓女子昨日下午2時許，與各自的老公前往新北市萬里區的公共溫泉泡腳池泡湯。2人為了搶位子發生爭執，越吵越大聲，進一步發生肢體衝突。2人的丈夫見狀也跟著加入戰局，發生扭打。警方獲報後，趕往現場將4人帶回偵辦。4人事後均未提出傷害告訴，金山警分局則依違反社會秩序維護法將對4人裁罰。

據悉，該處為公共溫泉泡腳池，吸引大批遊客前往泡腳，而黃、吳2女因為位子問題，在池邊發生口角，進一步引發肢體拉扯，2人丈夫見狀，護妻心切，也出手互相拉扯，4人均有擦、挫傷情形。

一旁民眾趕緊報警處理，警方抵達時，將4人拉開，並協助通報119，將黃女及其許姓丈夫送往醫院就醫，吳女及其張姓丈夫，則自行前往醫院，4人就醫後，前往派出所製作筆錄，但4人均表示暫不提出傷害告訴。

新北市金山警分局則認為，4人在公共場所互毆的情形，已經涉犯社會秩序維護法，依法裁罰。

