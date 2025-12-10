【免費滑冰冒險召喚！】貓貓蟲咖波在南港冰原等你來探險！爸爸媽媽看過來～這個冬天最好玩、最可愛的親子活動來囉！今年第12屆的中國信託慈善基金會 點燃生命之火公益活動 的 「戶外滑冰場」，請來小朋友最愛的 「貓蟲咖波」 當隊長，要帶大家展開冰原大冒險啦！

為什麼一定要來玩？

完全免費！ 滑冰鞋、護具都幫你準備好～

咖波陪你滑！ 現場滿滿咖波主題佈置，拍照拍到手軟！

安全又安心 現場有教練哥哥姐姐照顧，新手也不怕！

逛吃玩樂一次滿足 旁邊就是LaLaport，溜完冰繼續玩！

冒險時間表

2025年12月11日～2026年2月22日（只有除夕2/16休息一天哦！）

平日： 15:30、17:30、19:30 三個時段／假日： 再加開13:30的下午場！

怎麼來探險？

基地位置： 中國信託金融園區（南港展覽館斜對面）

捷運： 搭到「南港展覽館站」，走7分鐘就到！

開車： 園區和周邊都有停車場，開車來超方便！

探險入場券領取方式超簡單：選好想玩的時段，提前1小時到現場排隊（左邊入口），每人領一張超可愛的號碼牌，時間到就進場玩啦！

小祕密： 號碼牌上有QRcode，在園區吃飯買東西有優惠哦！

給家長的貼心提醒

一定要帶： 自己的手套和過腳踝的襪子、證件

安全檢查： 入場前教練會幫忙檢查裝備

新手別怕： 現場有教練指導，第一次滑冰也能慢慢來

小寶貝專區： 設有「冰雪體驗區」，還有玩具可以玩！

探險周邊任務

咖波專賣店： 溜完冰記得去逛逛，超萌周邊在等你！

兄弟象商店： 棒球迷爸爸可能會比小朋友更興奮～

美食街： 玩累了就去補充能量，憑入場券還有折扣！

溫馨小故事

這個滑冰場是中國信託「點燃生命之火」的愛心活動，已經辦到第12年啦！每年冬天都希望用歡笑溫暖每個家庭～今年特別請來咖波，就是要讓小朋友們有個難忘的冬季回憶！

探險召集令！聽到小朋友的願望了嗎？這個假日就帶寶貝來一場 「冰原大冒險」 吧！免費、好玩、又充滿愛心，絕對是今冬最棒的親子回憶！



活動資訊：

中國信託金融園區戶外滑冰場

台北市南港區經貿二路168-188號 (點我看地圖)

開放時間 114/12/11~115/2/22 （115/2/16 除夕休館一天）





