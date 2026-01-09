免費營養午餐上路 國教盟示警：免錢不等於吃得更好、學得更多

17縣市宣布營養午餐免費，但行政院8日強調已無餘裕可補助。圖為小學生盛飯菜吃營養午餐。（本報資料照片）

各縣市相繼宣布推動或研議免費營養午餐，包括台北市、基隆市、台中市、高雄市陸續拍板跟進。國教行動聯盟表示，肯定免費營養午餐確實能減輕家長負擔，不過免費只是「付費端」的改變，並不等於孩子吃得更好、學得更多，且如果缺乏制度化配套，反而可能放大校園午餐治理缺口，導致「免費但品質下降」、「免費但浪費增加」、「免費但健康飲食教育沒有落地」。

國教盟理事長王瀚陽表示，學校午餐是教育的重要環節，不僅是福利政策，也不應被視為單純的產業服務，更不是用來取代父母責任。午餐時間其實就是孩子每天最具體的「健康飲食教育課」，是校正偏食、建立均衡飲食習慣的關鍵教育場域，也是把健康飲食教育落實到日常生活最有效的方法。

王瀚陽認為，透過用餐與共同分菜，學生不只學會照顧他人，也能在過程中認識食物營養、食材來源與飲食文化，並對生產者的付出心存感謝、學會珍惜食物，而非只是「吃一頓免費的飯」。

王瀚陽認為，在物價波動下，免費更需要制度化配套，以避免「免費但更難吃、更不透明」。為此，國教盟提出三項配套，分別是：

一、健康飲食要落地－建立品質底線與公開檢視機制：免費之後，更要避免「成本壓力」導致菜色縮水或加工品比例上升，反而讓孩子吃得更不健康。政府應建立清楚可檢視的午餐品質標準，例如蔬菜種類與份量、蛋白質來源多樣性、加工食品比例上限、含糖飲料與高油炸品管控等，並推動菜單、食材來源、抽驗結果公開，讓家長與社會能共同監督，確保免費真正提升孩子的健康飲食品質，而不是只做到「免錢」。

二、成本要透明： 免費午餐一旦成為公帑支出，更應做到「成本結構透明」。定期公開供餐成本與採購資訊，避免食材費被挪用補人事或成本黑箱，讓政策可檢視、可監督，確保每一分公帑都用在孩子入口的食材與必要的專業服務上。

三、物價要能應變：建立物價連動與天災調整機制：以食物類CPI或農產品價格指標作為調整基礎，當颱風豪雨造成食材價格波動時，應啟動差額補貼或替代菜單機制，避免供餐端被迫向低成本食材傾斜，確保孩子營養不打折、品質不打折。

國教盟進一步指出，免費午餐的擴大推進已成趨勢，中央政府也應制訂全國一致性的「最低共同標準」，包括：基本午餐補助制度、食安稽核規範、營養專業人力配置建議、資訊公開與透明化指引，避免各縣市因財政能力不同而造成孩子午餐權益落差擴大。

國教盟也呼籲地方政府，應將免費政策視為提升治理的契機，而非僅以「福利競賽」方式推進，才能真正回應家長與社會對孩子健康的期待。

