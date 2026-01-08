免費營養午餐北北基不同調 新北卡關原因曝光

侯友宜宣布「鮮奶幸福週」，下學期開始將擴大免費鮮奶提供新北市國中生，也說明無法跟進免費營養午餐原因。新北市政府提供





北市、台中、高雄皆陸續宣布推動「小學免費營養午餐」，北北基政策卻出現不同調。台北市與基隆市相繼表態，新北市則尚未跟進。新北市長侯友宜今（8）日在出席「鮮奶幸福週」記者會時，首度對外完整說明新北未同步實施的原因，直指「關鍵仍在預算」。

侯友宜表示，營養午餐免費政策各縣市已討論多年，新北市並非未評估，而是必須面對現實的財政條件。他指出，新北市人口全國最多、學童數也居全國之冠，若全面推動小學營養午餐免費，每年約需增加46億元預算，不僅金額為全國最高，也對市府財政形成極大壓力。

侯友宜指出，市府在未全面推動免費營養午餐前，已先行強化學生營養照顧措施。他表示，下學期自8月31日起，補助對象將再擴及國中生，提供牛奶、豆漿及優酪乳等選項，強化學童的全方位營養支持。

侯友宜在記者會中也透露，新北市先不跟進免費營養午餐的政策原因。他表示，新北市在六都中人均預算最少，但投入教育的總體資源卻是全國最高，市政施政必須同時兼顧「照顧孩子」與「照顧長輩」，若全面推動小學營養午餐免費，每年約需增加46億元預算，在有限資源下取得平衡，才是正確方向。

對於外界關切是否可能在今年內定案，侯友宜指出，今年度市府總預算已在昨天順利通過，議會對長者照顧政策以及「鮮奶幸福週」等福利措施都給予支持。他表示，是否進一步推動營養午餐免費，仍須在既有預算基礎上，持續與議會盤整整體財政資源。

侯友宜說，若未來財政狀況允許，不排除朝免費方向調整，但仍需審慎評估時程與規模。他強調，新北市政策核心始終是「照顧老的、照顧小的」，在全國最高教育支出的前提下，市府會依財政條件，做出最合適的安排。

侯友宜出席「新北鮮奶幸福週」啟動發布記者會。翻攝畫面

