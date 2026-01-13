免費營養午餐卡關 陳乃瑜轟新北市政府價值錯亂卸責

（記者陳志仁／新北報導）針對新北市政府遲未推動國中小學生免費營養午餐的政策，新北市議員陳乃瑜13日強烈批評，市府竟將免費營養午餐的經費與特殊教育預算、校舍修繕費用刻意對立，形同卸責與轉移焦點，不僅失職失格，更反映市政價值嚴重錯亂。

圖／陳乃瑜強調，將特教經費作為反對免費營養午餐的理由，本身就是對特教學生極不公平的說法。（新北市議員陳乃瑜提供）

陳乃瑜指出，新北市副市長劉和然稱若全面實施免費營養午餐，每年約需46億元，相當於一年特教經費、接近校舍修繕費用，市府「負擔不起」；質疑台北市、基隆市、台中市及高雄市推動免費營養午餐後，難道就不辦特教、不修校舍了嗎？其他縣市是兩件事都做，只有新北選擇拿一件事當藉口，否定另一件事。

陳乃瑜強調，將特教經費作為反對免費營養午餐的理由，本身就是對特教學生極不公平的說法；「這種說法等於是在告訴社會，如果要讓所有孩子吃得起午餐，就必須犧牲需要更多照顧的孩子，這不是財政選擇，而是價值錯亂，更是把弱勢族群當作擋箭牌。」

陳乃瑜表示，新北市年度總預算超過兩千億元，46億元僅占約2%，再加上歷年超徵稅額逾百億元，市府並非沒有能力推動政策，而是未將資源優先用在孩子身上；她質疑，為什麼沒錢讓孩子吃一頓安心的午餐，卻能在其他項目毫不手軟？為什麼孩子的基本照顧，總是被放到最後？

陳乃瑜呼籲，新北市政府應正面回應社會期待，停止以數字的遊戲與錯誤對立轉移焦點，儘速跟進其他縣市推動免費營養午餐政策；強調新北市的孩子不是預算負擔，而是市政最應優先保障的對象，請新北市政府不要再用鬼話掩飾不作為，該做的事，就請負責任地做。」

