免費營養午餐台南跟進嗎？ 黃偉哲坦言「有壓力」：8月前給答案

台南市是否跟進國中小營養午餐免費一事，台南市長黃偉哲（圖）今日坦言須完整評估市府財政承受度，才能做出負責任的政策決定。（翻攝黃偉哲臉書）

台中市、高雄市相繼跟進台北市，宣布自9月新學年度起公立國中小營養午餐全面免費。對此，台南市長黃偉哲在行政院會後受訪表示，營養午餐免費屬長期、經常性的教育支出，必須在完整評估財政承受度後，才能做出負責任的政策決定，台南市府預計在8月、新學年度開始前拍板。

黃偉哲指出，各縣市財政條件本就存在明顯差異，新版《財政收支劃分法》上路後，對台南的資源分配更加不利。在財政空間有限的情況下，市府必須將每一分錢用在最迫切的市政與民生需求上，而非被迫與財力雄厚的縣市「比福利」。

不排富全免費 是炫富還是福利？

黃偉哲強調，營養午餐是否全面免費，並非單一價值判斷，是牽動整體財政結構與資源配置的重大課題。他直言，部分財政條件優渥的城市推動不排富的全面免費政策，已到了「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的程度，不僅製造縣市之間的比較壓力，也讓南部城市在財政上承受實質困擾。

他也坦言，高雄市宣布跟進後，確實讓台南面臨更大壓力，但市府仍將秉持量力而為、排定優先順序的原則審慎評估，而不是倉促決定。

台南若跟進 錢從哪裡來？

南市教育局說明，全市中小學學生約13萬至14萬人，若全面不排富推動營養午餐免費，估算每年將新增近9億元至14億元經費，且屬長期支出，今年度預算已完成審議，後續恐需再提追加預算，財政壓力不容小覷。

黃偉哲也點出結構性不公平，北部城市早已完成鐵路地下化與捷運建設，南部卻仍須投入龐大經費補齊公共建設，卻同時面臨福利政策比較，對南部而言相當不公平。他強調，市府將在完整盤點財政狀況後，於8月前做出政策性決定，在照顧學童與財政永續之間取得平衡。

