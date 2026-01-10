免費營養午餐多個縣市咬牙做 卓榮泰：本來就是地方自治事項

行政院長卓榮泰今到雲林元長鄉聽取元長鄉公所報告樂活運動中心檢報。（周麗蘭攝）

「免費營養午餐」議題在財政狀況不佳的縣市引發口水戰，行政院長卓榮泰今（10日）上午到雲林視察時主動表示營養午餐本來就是地方自治事項。（周麗蘭攝）

「免費營養午餐」議題在財政狀況不佳的縣市引發口水戰，多數縣市府咬牙跟近宣布推動。行政院長卓榮泰今（10日）上午到雲林視察時突然提出看法，他強調「營養午餐本來就是地方自治事項」。

雲林縣府8日國中小營養午餐政策大轉彎，將跟進其餘16縣市推動免費營養午餐。張麗善強調，過去由中央補助的多項支出，如偏鄉學校營養午餐、「3章1Q」、水電費等，如今改由地方自行負擔，縣府增加約2億元以上的財政壓力。

卓榮泰今到雲林視察致詞10多分鐘最後表示，感謝縣長張麗善宣布實施免費營養午餐，台灣已有10個縣市在去年以前實施免費營養午餐，統籌分配稅款增加，包括雲林在內有8個縣市也將實施免費營養午餐，這本來就是屬於地方自治事項。

卓榮泰指出，中央政府原本每一年度有21億元補助全國各縣市弱勢家庭，另有38億元補助「3章1Q」，這21億元、38億元，隨165億元的統籌分配稅款撥到地方，地方政府就能將地方自治事項做得更好，中央政府樂觀其成。

他說，「院版」財政收支劃分法讓水平的各縣市分配更公平，屬於地方自治該做的營養午餐，地方都做得很好，中央會做其他更大、對外的建設。

他強調，院版的財劃法能夠更合理、公平分配，呼籲今年度中央政府總預算國會趕快付委審查，進入中央地方合作的時代。

