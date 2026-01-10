免費營養午餐多縣市跟進 卓揆：統籌分配款增加讓地方自治做好

卓榮泰指出原本編列21億元補助弱勢家庭，另外還有38億元補助「三章一Q」等午餐預算隨統籌分配稅款回歸地方，也盼立院能夠支持院版財劃法。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕台北市政府日前宣布免費營養午餐政策，引起各縣市政府紛紛表態跟進，外界也好奇中央是否會給予協助？行政院長卓榮泰前往雲林視察時表示，中央釋出4165億統籌分配稅款給各縣市，多縣市將實施免費營養午餐，非常正確，也喊話立院理性審視修正後的財劃法，讓中央地方一起進入新的合作時代。

台北市日前公布國中小營養午餐全面免費，引起不少地方縣市政府紛紛被問到是否跟進，台中、雲林、台南、高雄等縣市都表態跟進，統計目前22縣市中，已實施或已宣布全面免費的達18縣市。卓榮泰昨天到地方視察也表示「這是地方自治事項，希望地方做得好」。

卓榮泰今上午到雲林元長視察樂活運動館規劃，他致詞時再次提及營養午餐政策。他說，特別感謝地方首長宣布推動免費營養午餐政策，其實先前已有10個縣市實施免費營養午餐，因為統籌分配稅款增加，包括雲林在內共有8縣市可以推動。

「這本來就屬於地方自治的事項」，卓榮泰強調，中央政府過去每年編列21億元補助弱勢家庭，另外還有38億元補助「三章一Q」，讓孩子能夠接觸到更好、有機的食材，相關預算隨著統籌分配稅款真正回到地方政府，地方更有能力把地方自治的事情做好，中央政府當然是樂觀其成。

卓榮泰表示，中央政府接下來就可以把沒有分配到地方的資源，用在國防、外交，以及跨縣市、跨年度的大型公共建設上面，這就是中央與地方應該有的分工關係，也正是行政院推動修正財政收支劃分法的核心精神，除了可提升國民生活均衡，也讓中央與地方權責劃分更合理公平，更重要的是強化地方自治。

卓榮泰表示，誠懇地拜託國會支持今年度的中央政府總預算，順利完成審查，也請大家一起來理性、務實地審視修正後的財政收支劃分法，支持院版的財劃法，讓中央地方一起進入新的合作時代。

