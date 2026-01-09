免費營養午餐席捲全台 陳鳳馨：讓家長族群能喘口氣

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，不分公私立學校，此舉立即引發全台「免費營養午餐潮」，基隆、高雄等縣市快速跟進，但也引來台南市長黃偉哲痛批「炫富」，卻也急轉彎宣布台南跟進。資深媒體人陳鳳馨指出，這項政策能讓35歲到50歲的家長族群喘口氣。

台南市長黃偉哲痛批台北市長蔣萬安「炫富」，指責財政優渥縣市用此方式造成其他縣市困擾，「拿了大把統籌分配稅款去亂花」。對此資深媒體人陳鳳馨在中天政論節目《大新聞大爆卦》中質疑黃偉哲的政治判斷，認為他常在不該反對的地方跳出來反對，這次批評可能適得其反。

陳鳳馨指出，此政策主要受益者是35至50歲的家長族群，正是社會中經濟負擔最重的世代。許多中產階級家庭因突發狀況陷入困境，卻無法申請營養午餐減免，形成隱形的社會問題。她強調免費政策能有效降低養育成本，對提升生育率可能產生正面影響。

陳鳳馨強調，營養午餐免費化絕非一時興起，需要精密的財政計算和教育經費調配。她提到新竹縣早在2002年就開始實施，當時財政狀況並不好。她強調，當社會願意將每個孩子視為「全村的寶貝」時，相關政策方向就會變得清楚。

