免費營養午餐引熱議 教團：應訂專法、不能排擠教育預算

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台目前已有20縣市決定實施免費營養午餐，全教總今天表示，雖樂見地方政府願意減輕家長負擔，但點出不能排擠教育預算、品質與食材必須嚴格把關、不應忽視相關人力配置與合理待遇，也要制定相關專法完善配套等4項重點，應建立可長可久的國家級午餐制度，而非隨選舉泡沫化的口頭承諾。

全教總理事長侯俊良指出，地方首長多半宣稱經費財源無虞、承諾不會排擠其他教育預算，但也有部分首長提到「不惜舉債跟進」，但教育行政單位應更謹慎地檢討教育經費編列的合理性及優先順序，這是落實經費零排擠、追求財源永續的唯一正途。

而午餐價格定錨帶來的僵化風險將會是一大考驗，侯俊良表示，當遭遇物價通膨與人力成本上升，而補助金額卻遭政策性凍漲時，廠商為求生存，有可能對食材進行「隱形縮水」，改用廉價加工品取代新鮮食材，學童健康恐成犧牲品。

此外，學校午餐運作仰賴多方人力專業協作，包括廚工、營養師、由教師兼任的午餐秘書等，若忽視人力配置與合理待遇，品質終將無以為繼。政府應為廚工建立合理的薪資結構與勞動保障以解決缺工與斷層，修正營養師的員額標準避免1人巡迴多校，午餐秘書應給予減授課時數與職務加給，更建議朝向行政專職化發展。

侯俊良認為，各縣市財政狀況迥異，若無中央法規統一規範經費分擔與供餐標準，免費午餐政策恐淪為變相的政治喊價與福利競賽，嚴重損害教育公平性。呼籲行政院應盡速提出學校午餐專法草案，與立法院攜手透過法制化程序，建構學校午餐穩定的運作體系，讓孩子有品質一致且兼具教育意義的校園午餐。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，免費營養午餐不只是費用由誰負擔的問題，更關鍵的是制度是否到位。餐費訂立與供餐規格，每年餐費的調整，應建立明確、可預期的機制，讓學校能因應物價與品質需求；同時必須補足營養師人力、廚工待遇與廚房設備，並保留家長加價的彈性，讓各校依需求調整內容，更符合多元化的校園午餐現況。

台灣家長教育聯盟王醒之理事長指出，免費午餐究屬「社福」或「教育」須嚴肅釐清，絕不應以教育預算填補社福缺口；且應有排富條款，將資源集中加碼照顧弱勢學生至三餐與寒暑假。他也強調，比「免費」更迫切的是制度完善，包括：補足營養師、提升廚工待遇、採購在地友善食材及同時深化食農教育，這才是政策正途。

